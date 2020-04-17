“Все зависит от людей”. Зеленский сообщил, что 24 апреля украинцам расскажут о послаблении карантина

17.04.2020, 21:45, Новости дня

Дальнейший режим карантина в Украине будет зависеть от самих украинцев. Об этом 17 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сейчас все зависит от людей… Если люди будут выполнять все карантинные меры, я уверен, что мы сможем пройти коронавирус, нормально пройти… С правительством 24 числа мы выйдем… с обществом, с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично очень важные для нас отрасли будут открываться, частично будет смягчение в мае по поводу транспорта”, – сказал он.

Глава государства отметил, что все это будет при условии, что “не будет очень большой волны”.

“Все зависит от волны”, – подчеркнул Зеленский.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы “Бацман” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сказал, что карантин может действовать до первой декады мая.