США требуют доступа к лаборатории в Ухане. По одной из версий, учреждение стало источником вспышки коронавируса

17.04.2020, 21:45, Новости дня

США требуют от Китая предоставить доступ к лаборатории в Ухане (провинция Хубэй), которая, по одной из версии, стала источником вспышки коронавируса. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил 17 апреля телеканалу Fox Business.

Помпео сказал, что администрация президента Дональда Трампа “последовательно требует” от Китая придерживаться международных норм. Вспышка коронавируса, по мнению госсекретаря, является примером того, что Китай эти нормы не соблюдает.

Чиновник добавил, что “этот авторитарный режим имел информацию” о коронавирусе, однако Пекин и Всемирная организация здравоохранения “своевременно не выпустили эту информацию в международное пространство”. Помпео назвал это причиной начала пандемии COVID-19.

Комментируя публикацию Fox News о том, что первый пациент в Китае заразился коронавирусом в уханьской вирусологической лаборатории, госсекретарь заявил, что Белый дом “все еще пытается” добиться допуска экспертов в это учреждение.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. В конце февраля – начале марта эпицентр эпидемии переместился в Европу, затем – в США. По состоянию на 17 апреля во всем мире коронавирусом заразилось 2,2 млн человек, 149 тыс. скончались, 560 тыс. выздоровели.

С начала вспышки правительство Китая обвиняли в преуменьшении масштабов эпидемии, а также несвоевременном информировании об угрозе инфекции.

Так, 15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин шесть дней умалчивал о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” стал сотрудник уханьской лаборатории.

Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляют, что на уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты “изучат эту ужасную ситуацию”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.