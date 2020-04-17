Чернобыльская зона снова горит: мэр Киева решил лично проверить уровень радиации

17.04.2020, 21:43, Новости дня

Чернобыльская зона отчуждения вновь разгорается — там обнаружено сразу три новых очага. Густой смог и дым сейчас в Днепропетровской области, в Запорожье и даже в столице Украины. Но к Чернобылю он не имеет отношения, продолжают утверждать в Киеве. Демонстрировать отсутствие опасности в зону отчуждения отправился сам Кличко, но что-то пошло не так.

На фотоловушку Чернобыльского биосферного заповедника попался сначала олененок, который смотрит прямо в камеру, а потом на всех снимках только огонь и затянутое дымом небо.

Едва успели отрапортовать, что масштабный пожар в Чернобыле героически потушен (с огнем 10 дней боролись 1 тысяча пожарных, 150 машин и вертолеты), как зона отчуждения разгорелась с новой силой.

"Из-за сильных порывов ветра во второй половине дня обстановка на территории зоны отчуждения стала сложной. Появились новые очаги — сразу три", — сообщил Владимир Демчук, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации пожарной службы Украины.

Огонь опять быстро перекинулся за пределы огороженной зоны. Над украинской столицей смог, от которого на дорогах ничего не видно. По данным портала IQ Air, который следит за чистотой атмосферы во всем мире, Киев сейчас в этом отношении самый грязный город на планете.

– Вот такая вот туманка сейчас над Киевом и запах горелого.

Но и на это у украинского Гидрометцентра есть объяснения.

"Те методики, те инструменты, которыми обычно пользуются для получения такой информации, они в основном дистанционные, преимущественно спутниковые. Их погрешность настолько высока, что она может в десятки, а то и сотни раз отличаться от реальных показателей", — объясняет Николай Кульбида, директор украинского Гидрометцентра.

Киевлянам все же рекомендуют не выходить на улицу и пить больше воды — такое советуют при угрозе отравления угарным газом. Но экологи считают, что существует и радиационная опасность.

"Радионуклиды сохраняются в лесах, в древесине. И древесина оказывается загрязненной. Соответственно, при пожаре радионуклиды вместе с дымом и продуктами горения переносятся ветром", — рассказывает Рашид Алимов, глава проектов энергетики "Гринпис России".

Тут же появляется новая версия: гарь над Киевом принесло не от чернобыльских пожаров с севера, а от житомирских с запада — там тоже сейчас разгорелось так, что нельзя не заметить.

"Это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля. Никакой химической и радиационной угрозы это не несет. Радиационный фон сейчас и в Киеве, и в Киевской области, и в зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений", — утверждает Николай Чечеткин, руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Но мэр Киева Кличко все-таки едет в сторону Чернобыльской зоны. И хоть его убеждают, что ситуация под контролем, он лично хочет в этом удостовериться. Правда, взятые на вооружение портативные дозиметры расходятся в показаниях еще у здания киевской администрации.

– У меня 0,15.

– А у меня 0,09.

А в Чернобыле помощник мэра и вовсе пользуется громоздким прибором еще советского производства, у которого на индикаторе вообще никакие цифры не отображаются.