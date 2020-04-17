 

“Барселона” готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга

17.04.2020, 21:43, Новости дня

Чемпион Испании "Барселона" готова расстаться с почти всеми футболистами, кроме трех. В число неприкасаемых попали нападающий Лионель Месси, вратарь Марк-Андре тер Стеген и полузащитник Фрэнки Де Йонг.

Руководство "Барселоны" решило изменить подход к кадровой политики. В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга. Футболисты могут стать участниками различных трансферных сделок.

"Барселона" планирует приобрести летом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Так же согласно сообщению Чемпионат.com, "Барса" ищет центрального и правого защитников, а также игрока середины поля.



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