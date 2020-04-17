Почему сериал “Зулейха открывает глаза” вызвал шквал критики: отвечают создатели

17.04.2020, 21:43, Новости дня

Вышедший на телеканале "Россия 1" сериал "Зулейха открывает глаза", вопреки всем ожиданиям, вызвал шквал критики и негативных реакций. Встречались мнения, что это "антироссийский продукт в красивой обложке", чуть ли не американская пропаганда. В эфире "60 минут" автор одноименного романа, положенного в основу фильма, Гузель Яхина дала свои комментарии по поводу происходящего: "Я не ожидала, что будет столько критики от людей в России".

Писательница напомнила, что роман был создан пять лет назад. Все эти годы, отметила она, в Татарстане были эмоциональные реакции, поэтому не стало неожиданностью, что и фильм вызвал споры в республике. Но то, что в РФ будет столько негативных отзывов, Гузель не ожидала:

"Я писала книгу с любовью к героям, с любовью к татарскому миру, ко всем, кто пострадал в жерновах этих лет, с любовью к раскулаченной Зулейхе и Игнатову, тоже ставшему жертвой режима, хотя сам служил ему".

По поводу волны критики, обрушившейся на исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову, Гузель сказала: "Чулпан — необыкновенно чистый и сильный человек. Она так много делает добра, что кажется совершенно диким замахиваться на нее".

Писательница призналась: самый большой комплимент, услышанный ею за рубежом, это то, что многие видят в романе отсутствие ярко выраженной позиции и ненависти, поэтому читателю кажется, что роман рассказывает спокойно и достаточно объективно о происходящем в те суровые годы.

"Если мои книги помогут зарубежному читателю чуть больше понять события раннего советского периода и чуть больше полюбить нашу историю, я была бы счастлива", — подчеркнула Яхина.

По мнению писательницы, мы еще не раз будем обращаться к нашей истории и переоценивать ее. "Наверное, нужно много раз пройти одни и те же круги, чтобы из них вырваться", — считает она.

Автор "Зулейхи" отметила, что получившийся фильм ей очень понравился:

"Я не ожидала такого и счастлива, что этим проектом занялся Егор Анашкин. Им соблюдена мера страшного и светлого, жестокого и радостного — я рада, что удалось эти вещи совместить. Очень довольна тем, что получилось".

В свою очередь режиссер фильма Егор Анашкин, вышедший в прямой эфир со студией, отметил, что драма, которую он снял, не про политику. Этот фильм, с одной стороны, про слабую татарскую женщину из глухой деревни, которая нашла в себе силы и мужество все пережить и простить своего врага. С другой стороны, это история о силе человеческого духа, об ответственности каждого человека за то, что происходит.

Режиссер признался, что не столкнулся с потоком негатива после выхода фильма на экраны. Анашкин считает, что мнения могут быть разные. "Можно и к негативу относиться с уважением", — отметил он. Больше всего режиссера телесериала "Зулейха открывает глаза" удивляют люди, которые имеют "какую-то индульгенцию" на то, что они — истина в последней инстанции.

"Как будто они стояли со свечкой и знают, как все происходило", — возмущен Анашкин.

По мнению автора сериала, не стоит отрицать историю России:

"Надо признать, что у нас был ужасный исторический период в стране: убивали людей, ссылали в Сибирь. Это надо признать и смириться".

Известный кинорежиссер Алексей Учитель, снявший не менее резонансную картину "Матильда", также поддержал создателей сериала "Зулейха открывает глаза". Он считает, что искать примирительных мотивов в кино невозможно. Есть авторское видение и есть замечательная книга Гузель Яхиной.

"Я считаю кинематографическим подвигом экранизировать этот роман. Это дико сложное дело: поставить фильм с таким масштабом, так эмоционально и высокохудожественно", — отметил Учитель, поздравив всех, кто делал эту картину.

Что касается запретов, есть выданный документ под названием "Прокатное удостоверение". По словам Алексея Учителя, это означает, что в конкретном сериале не нарушены законы нашего государства. "Запретить может только государство, больше никто. Общественное мнение — это горстка людей. Им тоже надо повышать свои знания, увидеть правду и, может, поменять свой взгляд. Пусть они высказываются, а мы послушаем и вступим в дискуссию", — заключил режиссер.