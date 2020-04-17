Мнение: Количественное смягчение в России, готовность Германии к кризису и снижение производства нефти

17.04.2020, 21:40, Разное

1. Оппозиционные экономисты дружно пытаются втянуть Россию в тот угарный блудень, в котором в 90-е годы нечистые на руку банкиры делали целые состояния. В докладе фонда «Либеральная миссия» предлагается запустить программу количественного смягчения:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/money/

Количественное смягчение предполагает, что Центробанк печатает деньги и впрыскивает их в экономику, выкупая у банков и крупных компаний финансовые активы. Экономику тошнит от впрыска ничем не обеспеченных денег, зато сидящие на распределении финансовых потоков фигуры получают огромные возможности.

В качестве приманки-морковки в том же докладе предлагают напрямую раздавать россиянам деньги – до 20 тысяч рублей в месяц. Достаточно заманчивая перспектива, чтобы далёкие от экономики или просто не думающие о будущем люди решили проголосовать «за»:

https://www.mk.ru/economics/2020/04/15/krupneyshie-ekonomisty-predlozhili-razdat-rossiyanam-dengi.html

Свой план эксперты обосновывают так: на поддержку экономки России правительство выделило лишь 2,5 процента ВВП, тогда как в других странах эта цифра достигает 10-15 и более процентов ВВП.

Отчасти эксперты правы: Россия и вправду печатает меньше денег, чем многие другие страны. Вместе с тем, если ваш сосед пьёт стаканами купленный в аптеке «Боярышник», это ещё не значит, что он заботится о своём здоровье, и что вам следует немедленно последовать его примеру.

Кроме того, экономисты бегут впереди паровоза. Правительство накануне рассмотрело очередной пакет мер поддержки, ещё на 1 триллион рублей:

https://newizv.ru/news/economy/16-04-2020/vlasti-rassmotryat-vtoroy-paket-antikrizisnyh-mer

Кризис пришёл в Россию чуть позже, чем в другие страны, а запас прочности у нас выше, так что у правительства время на принятие взвешенных и продуманных решений. Второй пакет мер поддержки наверняка будет не последним, власти помогут и бизнесу, и населению. Но раздавать деньги преимущественно банкам и крупному бизнесу, либо всем гражданам без разбора, кто нуждается, а кто нет, – опасное решение.

Последний раз массовую раздачу денег гражданам оформили как ваучерную приватизацию. Чем это закончилось, вы помните.

2. Если верить агентству Bloomberg, в Евросоюзе лучше всего оказалась готова к кризису Германия, которая, подобно России, много лет вела политику экономии, налоговой и бюджетной дисциплины:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/ger/

Правительство страны долгое время придерживалось четкой стратегии сохранения фискального равновесия и избегало дефицита бюджета. Средства, привлекаемые за счет выпуска госдолга, использовались для дополнительных инвестиций, а не шли на финансирование текущих необходимых расходов. Госдолг Германии является одним из самых низких в еврозоне и колеблется около уровня в 60 процентов ВВП.

Такая политика получила название «чёрного ноля» (с отсылками к нулевому дефициту бюджета), ее придерживался бывший министр финансов Вольфганг Шойбле, а затем перенял его преемник Олаф Шольц. Она часто подвергалась критике со стороны международных финансовых организаций (таких, как Международный валютный фонд), которые указывали, что власти увлекаются чрезмерной экономией и упускают возможность развивать экономику и стимулировать инвестиции за счет больших трат.

Отдельно поведение Берлина критиковал президент США Дональд Трамп, требовавший от Германии больших трат (преимущественно на американские товары и услуги) ради уравновешивания торгового баланса.

3. Экономические аналитики, в том числе Иван Данилов, отмечают очевидное: снижение производства нефти на 10 миллионов баррелей в день в результате сделки ОПЕК+ – это в два-три раза меньше, чем падение спроса из-за эпидемии коронавируса:

https://ria.ru/20200412/1569909813.html

Неудивительно, что министр энергетики Саудовской Аравии предупреждает, что на самом деле мировое производство нефти вскоре сократится не на 10, а на 20 миллионов баррелей «по естественным причинам»:

https://www.ft.com/content/911a7196-9923-495b-8c18-3fba822438a9

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть упадёт в апреле на 29 миллионов баррелей, во втором квартале – на 23,1 миллиона, по итогам года – на 9,3 миллиона:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/oilprices/

Получается, с одной стороны, что сделка ОПЕК+ непосредственно в данный момент – это хорошая мина при плохой игре, а также мера по успокоению игроков на рынке. Даже и без сделки производство нефти обвалилось бы, так что нефтепроизводителям оказалось политически выгоднее договориться.

С другой стороны, если сделка удержится до конца года и далее, то после окончания острой фазы мирового кризиса она действительно поспособствует росту цен до нормального уровня в 100+ долларов за баррель.