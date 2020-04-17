Мнение: В Киеве невозможно дышать из-за чернобыльских пожаров! Где, мать вашу, Семен Слепаков?!

17.04.2020, 21:34, Разное

Ой, а где все? Вот эти великолепные люди? Саша Бортич, Семен Слепаков и другие прекрасные и одухотворенные, мать их, лица – которые криком кричали недавно летом, что вся Сибирь сгорела? Але, клоуны – вам чо, не жалко товарищей из страны Победившего Майдана, их лес в Чернобыле и вообще – вы падлы, теперь не за весь мир во всем мире? Или это совсем другое, а?

Вот этим эти твари, давайте назовем кошку кошкой, отличаются от нормальных людей. Вот эта вся т.н. "элитка" – тупо лишь всегда хайпожорит и не способна, видать их кормят там чем-то в Москве – хоть на что-то положительное и созидательное.

И у меня не было бы претензий, если бы вся эта "творческая" (читайте "продажная") сволота – не вопила бы просто так по любому поводу, но лишь бы обгадить Россию.

Их не будут волновать пожары в Калифорнии или сгоревшая Австралия. Наводнение в Венеции или воровство в Пентагоне. За ЭТО НЕ ЗАПЛАТЯТ, а могут И ВЫКИНУТЬ ИЗ ТУСОВОЧКИ!

Кстати, хороший тест знаете какой? Вот есть две проблемы. Полный бардак у товарищей свна и полное безразличие (внезапно) у наших лучших людей. Но первым же комментом или одним из первых – будет про: "А у вас доллар про 75!", "А у вас Путин в изоляции сидит!", "А у вас безработица!" или что-то про вирус, разумеется. Мы ж тут не живем, мы не в теме.

Но ни одна сволота не заморочится даже осудить тот пипец, а будет хуже, который стал результатом Майдана, который эти клоуны также поддерживали. Собственно, посмотрите на Шнура, который согласно своей же песне стал …ром, которые кандидаты.

Так чо, гражданин Слепаков, похрену на да пожары на Украине? Больше тема горящих деревьев не парит?

Счастья вам.