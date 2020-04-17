 

Шеф-повар элитного ресторана в Брюсселе во время пандемии коронавируса кормит бездомных

17.04.2020, 21:30, Разное

Решение кормить бездомных шеф-повар ресторана Comme Chez Soi в Брюсселе принял самостоятельно после его закрытия. Лионель Риголе вместе с женой считают это своим вкладом в борьбу с коронавирусом.
Каждый четверг супруги готовят для тех, кто спит на улице, спагетти болоньезе с трюфелем и лобстером. Для некоторых это единственный в жизни шанс попробовать блюдо от одного из лучших кулинаров мира. Риголе удостоен двух звезд Мишлен, что означает высшую награду для ресторатора, а его блюда рассматриваются как произведения искусства.

Мысль о бездомных стала беспокоить знаменитого повара после того, как он понял, что эта категория людей никого не волнует. Все беспокоятся о медиках, о больных, а о нищих никто не думает. Неутешительные данные по коронавирусу в Бельгии, где умерли уже более 5 тысяч человек, а свыше 36 тысяч заражены, заставило правительство ввести общенациональный карантин предположительно до 5 мая.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Мнение: История о дизайнере

22.02 / Мнение: Лохи специального назначения

16.04 / Анастасия Шубская показала три новых образа после уроков визажиста Ирины Митрошкиной

24.02 / Новый смартфон Realme 6i получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч

16.02 / В Китае начались продажи клона iPhone X – Little Pepper 8i

11.04 / Стертап Leap Motor выпустил «аналог электрокара Smart»

02.04 / Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса

01.04 / Обязательную предустановку российского ПО отложили на 2021 год

14.03 / В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену

14.03 / Вслед за Вайноной Райдер: Пенелопа Крус высказалась в поддержку Джонни Деппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска