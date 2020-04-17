Шеф-повар элитного ресторана в Брюсселе во время пандемии коронавируса кормит бездомных

17.04.2020, 21:30, Разное

Решение кормить бездомных шеф-повар ресторана Comme Chez Soi в Брюсселе принял самостоятельно после его закрытия. Лионель Риголе вместе с женой считают это своим вкладом в борьбу с коронавирусом.

Каждый четверг супруги готовят для тех, кто спит на улице, спагетти болоньезе с трюфелем и лобстером. Для некоторых это единственный в жизни шанс попробовать блюдо от одного из лучших кулинаров мира. Риголе удостоен двух звезд Мишлен, что означает высшую награду для ресторатора, а его блюда рассматриваются как произведения искусства.

Мысль о бездомных стала беспокоить знаменитого повара после того, как он понял, что эта категория людей никого не волнует. Все беспокоятся о медиках, о больных, а о нищих никто не думает. Неутешительные данные по коронавирусу в Бельгии, где умерли уже более 5 тысяч человек, а свыше 36 тысяч заражены, заставило правительство ввести общенациональный карантин предположительно до 5 мая.