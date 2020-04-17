 

Бокерия: Ответственность властей за доступность медпомощи должна быть закреплена в Конституции

17.04.2020, 21:30, Новости дня

Ситуация с коронавирусом показала, что каждый житель страны должен иметь право на квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД академик Лео Бокерия. Он отметил, что хотя сейчас это и реализуется на практике, но все равно должно быть закреплено в Конституции в виде пункта о доступном для всех граждан медицинском обслуживании.

«Масштабные меры государства по борьбе с распространением  инфекции показали необходимость появления в Конституции пункта о доступном для всех граждан медицинском обслуживании. Сегодня это ключевой вопрос – квалифицированное лечение должно быть предоставлено каждому гражданину на всей территории России», – сказал известный хирург, академик РАН, замсекретаря Общественной палаты Лео Бокерия.

Согласно поправке, подчеркнул академик, в наш обиход вводится соответствующее положение: где бы ни проживал россиянин, он должен быть уверен, что получит качественную поддержку со стороны врачей, и местная власть будет отвечать за это по Конституции.

«Это и сейчас уже применяется на практике. Несколько лет назад РФ сделала гигантский шаг вперед и сегодня практически все застрахованы. Это дает возможность лечиться на высоком квалифицированном уровне. Но до внесения поправки нигде не указывалось, что власть публично отвечает за получение квалифицированной помощи», – подчеркнул Бокерия.

Сегодня все страны прилагают колоссальные усилия, чтобы «справиться с этой заразой», напомнил хирург. «Так, в США в первую очередь владельцы медицинских страховок получают возможность лечения. Но я бы хотел предостеречь от острой критики в адрес этой страны. В Соединенных Штатах существуют добровольческие структуры, меценаты, которые фактически позволяют в условиях такого огромного кризиса оказывать помощь всем. Для нас сейчас самое главное, чтобы у нас все стало хорошо. Нам важно выжить без потерь. Сейчас не надо противопоставлять себя другим, мы все находимся в одинаковом положении», – призвал Бокерия.

«Но вот когда пандемия закончится, мы подведем итоги и увидим. Думаю, что мы будем смотреться более выигрышно. В России, к примеру, всего за один месяц строятся новые  больницы», – подытожил он.

Напомним,  согласно одобренным законодателями поправкам к Основному закону, в статье 72 предполагается закрепить обязанность государства обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь, сохранять и укреплять общественное здоровье, создавать условия для ведения здорового образа жизни.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце марта в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом.



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