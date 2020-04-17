 

Россия и Молдавия подписали соглашение о кредите в 200 млн евро

17.04.2020, 21:30, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в пятницу посол страны в Москве подписал с российским Минфином соглашение о кредите на сумму 200 млн евро.

«В соответствии с договоренностями, которых я достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдавия в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдавия. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн. евро», – написал Додон в своем Facebook.

Он отметил, что это – «первая конкретная финансовая помощь», которую Молдавия получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Средства планируется направить в государственный бюджет, а затем перераспределить на финансирование инфраструктурных проектов.

«Искренне благодарю российских партнеров и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь, оказанную Республике Молдавия в период острой необходимости», – заключил Додон.

Напомним, в конце марта Молдавия получила от РФ 10 тыс. тестов на коронавирус, которые позволяют получить результат в течение двух-четырех часов. Ранее сообщалось, что РФ решила помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом.



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