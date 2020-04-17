Ученые создали новый препарат для лечения шизофрении

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17.04.2020, 21:30, Разное

Эксперты фармацевтических компаний создали экспериментальный препарат SEP-363856, который помогает лечить шизофрению. Он продемонстрировал высокую эффективность во время клинических испытаний.
Специалисты Sunovion Pharmaceuticals во главе с Кеннетом Кобланом проводили рандомизированное исследование, чтобы определить безопасность и эффективность тестового лекарства от шизофрении SEP-363856. В клиническом испытании принимали участие совершеннолетние испытуемые, у которых было острое обострение шизофрении. Опыты длились 4 недели. 120 испытуемым давали одну дозу SEP-363856 в день, а 125 участникам предлагали плацебо.

Оценка отрицательной симптоматики была выше у группы, получавшей SEP-363856, но у принимавших лекарство обнаружили побочные эффекты в виде сонливости и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Также в группе, принимавшей экспериментальное лекарство, зафиксировали одну смерть, которую связали с сердечной проблемой. Такие результаты говорят о высоком терапевтическом эффекте нового препарата от шизофрении.



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