Командир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

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17.04.2020, 21:30, Новости дня

У командира Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Он отметил, что заболевание у Балана протекает почти бессимптомно, его состояние здоровья удовлетворительно.

«Генерал Балан с сегодняшнего дня на самоизоляции. Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование. Национальная гвардия продолжает выполнять задачи по ней полностью», – написал Геращенко в Facebook.

На данный момент обязанности Командующего Национальной гвардии выполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Ранее сообщалось, что Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире. 



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