Командир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
17.04.2020, 21:30, Новости дня
У командира Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.
Он отметил, что заболевание у Балана протекает почти бессимптомно, его состояние здоровья удовлетворительно.
«Генерал Балан с сегодняшнего дня на самоизоляции. Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование. Национальная гвардия продолжает выполнять задачи по ней полностью», – написал Геращенко в Facebook.
На данный момент обязанности Командующего Национальной гвардии выполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Ранее сообщалось, что Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.
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