 

Ученые рассказали об опасностях для астронавтов во время трехлетнего полета на Марс

17.04.2020, 21:30, Разное

Учёные из NASA рассказали об опасностях для здоровья и жизни астронавтов во время трёхлетнего полёта на Марс. Наибольшая угроза исходит от космической радиации, провоцирующей развитие раковых опухолей.
В NASA планируют до 2030 года отправить первую колонизаторскую миссию на Марс и начать освоение этой планеты. Сейчас же решается масса вопросов не только о том, как обезопасить астронавтов на небесном теле, но и как защитить их от воздействия опасного излучения за время трёхлетнего полёта. Дело в том, что в космическом пространстве люди лишены защитных свойств атмосферы Земли и, как следствие, все тяжёлые частицы солнечного и радиационного излучений проникают в их тела. По подсчётам специалистов, шанс, что все колонизаторы Марса умрут от рака, составляет 3%. Это превышает допустимую норму и поэтому решается вопрос о модернизации корабля.

Исследователи отметили, что страшна не сама радиация, сколько время её воздействия. В течение трёх лет все астронавты будут получать умеренную дозу, а такое воздействие до сих пор не изучено. Различные тяжёлые частицы от Солнца схожи с теми, что высвобождаются при взрыве ядерной бомбы, но в этом случае организм получает фиксированную дозу радиации за короткий промежуток, а в космосе это будет продолжаться постоянно за время всего полёта и неизвестно, как именно организм отреагирует на такое изменение привычной обстановки.



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