Донбасс и коронавирус: карантин и блокада

17.04.2020, 21:20, Новости дня

Самопровозглашенные республики Донбасса во время эпидемии COVID-19 вошли в режим жесткой изоляции: со стороны линии соприкосновения глухо закрыта вся линия КПВВ, со стороны Российской Федерации – насколько это возможно – прекращен проезд граждан, но не грузов. Кроме того, жесткий карантинный кордон существует между так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Вплоть до того, что обмен пленными между Украиной и сепаратистами 16 апреля прошел не общим порядком, а раздельно, в двух местах – со стороны Донецка под Горловкой и со стороны Луганска под Станицей Луганской, с отдельными процедурами, журналистами, наблюдателями ОБСЕ и специальными палатками для миссии Международного Красного Креста для «конфиденциальных условий» при верификации освобождаемых.

Обычно Красный Крест опрашивает и снабжает людей одеждой прямо в колонии накануне обмена, но с начала апреля все места лишения свободы, как в «ДНР», так и в «ЛНР» закрылись на тридцать дней на жесткий карантин: запрещены свидания с адвокатами, родственниками, любые продуктовые передачи. Не сделали исключения и для международных организаций.

Украина получила в результате обмена 21 человека, самопровозглашенные республики 12 – все эти люди уехали в инфекционные больницы на 14-дневный карантин. Интересно также, что обсервация, а заодно и медицинская реабилитация освобожденных будет происходить не в Киеве, а на подконтрольной Украине части Донецкой области.

На вечер 16 апреля официальные данные местных «министерств здравоохранения» говорили о 32 зараженных в «ДНР» и 17-ти в «ЛНР». Обе сепаратистские территории до последнего тянули с признанием первого случая заражения и внутри этих образований любым официальным данным доверять не принято, но врачи нескольких донецких больниц утверждают, что пока наплыва пневмоний в терапевтических и инфекционных отделениях нет, специальных дополнительных госпиталей никто не развертывает. Но первая больница с зараженным Covid-19 персоналом – 16-я городская в Донецке – снята с хирургического дежурства и стала на карантин. В «ЛНР» силами армии и полиции блокирован город Первомайск, где зафиксированы первые заразившиеся. А в «ДНР» в свою очередь закрыли от внешнего мира пока свободный от эпидемии городок Новый свет, жители которого в своей массе обеспечивают работу стратегической Старобешевской ТЭС – она дает большую часть энергии для самопровозглашенной республики. Приезжий персонал мобилизован и ночует в местных общежитиях, в город стараются никого не пускать и не выпускать.

«Проезд в Россию перекрыл Пушилин»

С 13 апреля из самопровозглашенных республик Донбасса в Ростовскую область перестали ходить автобусы с соискателями российского гражданства. Эти ежедневные колоны из Донецка, Луганска, Горловки и Ясиноватой последняя жертва пандемии коронавируса – до того паспортизация населения «ЛДНР» шла несмотря ни на что.

РФ начала закрываться с 16 марта в несколько этапов, на одном из них с 23 марта пропуск через границу граждан Украины, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, позволили по «гуманитарным» соображениям специальным решением правительства РФ. Впрочем, открытый режим продержался недолго, «ЛДНР» вскоре по команде из Москвы закрылось изнутри.

Блокпост

«Все очень просто, – говорит пожавший остаться неназванным сотрудник местной администрации. – Мы все подписали приказ о запрете любых поездок и командировок в Россию, Денис Пушилин издал указ о запрете поездок всего высшего руководства в Москву и все въезжающие к нам обязаны закрыться на 14 дней на карантин. А Россия то не закрылась – просто у гражданских нет шансов доехать до российских пограничников через наших. Коронавирус!»

Границу с Россией при этом по-прежнему пересекают многочисленные вереницы грузовиков, для их водителей существуют особые условия пересечения границы. Продолжается и организованный прием документов на получение российских паспортов –как только ситуация позволит, эти люди пройдут в Ростовской области процедуру получения гражданства РФ. Этот процесс с недавних пор в Донецке зовут «обилечивание» и говорят о задачах обеспечить паспортами к концу года до миллиона граждан на неподконтрольных Украине территориях. Всего по данным статистических управлений местных пророссийских администраций здесь проживает 3.7 млн человек. Эксперты ООН насчитывали по потреблению хлеба и другим косвенным данным от 2.8 до 3 млн человек.

Линия соприкосновения закрыта в первый раз за время конфликта

Войну на украинском Донбассе от любой другой отличал поток людей через линию соприкосновения, максимальным он был в августе, когда украинская пограничная служба обычно фиксировала свыше 1.4 млн пересечений в месяц, меньше всего ездили в морозном и ветреном феврале – 980 тыс.

Из-за эпидемии коронавируса линия соприкосновения встала совершенно глухо, начиная с 23 марта, КПВВ девственно чисты, внештатному корреспонденту «Голоса Америки» приходилось встречать в апреле перед пунктом перехода в селе Новотроицкое импровизированные катафалки с телами умерших, которые не смогли проехать в Донецк даже для похорон. Пресс-служба местного погранотряда делится с любыми аккредитованными журналистами фотографиями кардинально пустых КПВВ.

А Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине вынуждена была 7 апреля выступить со специальным заявлением о том, что не занималась и не занимается сбором групп людей для пересечения линии соприкосновения по гуманитарным соображениям в обе стороны.

Украина смогла пойти на несколько смягчающих ситуацию шагов – на время карантина по коронавирусу и на 30 дней после него отменена обязательная верификация пенсионеров, государственный «Ощадбанк» гарантировал продление платежных карт, срок которых заканчивался, а Пенсионный фонд своевременное начисление пенсий на эти карты.

Вот только деньги у пенсионеров будут исключительно копиться в украинском государственном банке, воспользоваться ими никто не сможет. С одной стороны, самопровозглашенные республики заблокировали проезд через КПВВ, с другой внутри «ЛДНР» не существует легальной банковский системы и банкоматов, с третьей – в свое время пенсионерам с оккупированных территорий выдавали электронные пенсионные удостоверения, которые одновременно выполняли функцию платежных карт – этот специфический финансовый продукт работает только на территории Украины.

Денег нет, карантина тоже

По консервативным оценкам украинские пенсии продолжали получать 500-600 тысяч стариков с оккупированных территорий. Закрытие переходов на линии фронта перекрыло поступление на местные рынки «ЛДНР» финансового потока примерно в 50 млн долларов в месяц.

Всего пенсионеров в самопровозглашенных республиках 1.1 млн человек, все они получают пенсии еще и в рублях – самая распространённая минимальная сейчас 4800 рублей (около 68 долларов). Эти деньги, равно как и зарплаты государственных служащих, военных и работников государственных предприятий (ГП) обеспечивает Россия и именно вокруг их обслуживания вертится весь местный бизнес.

Финансовых накоплений и возможности выжить сколько-нибудь долго, не работая, у населения нет. Поэтому в «ЛДНР» слово «карантин» под запретом. Все меры борьбы с надвигающейся эпидемией коронавируса принимаются в рамках объявленного еще 14 марта “режима повышенной готовности”. «ДНР» и «ЛНР» закрылись друг от друга и действуют как типичные российские регионы – на свой страх и риск и очень по-разному.

Нужно учитывать, что на территории «республик» шесть лет уже действует комендантский час и все положения объявленного в 2014 году военного времени, которые позволяют жестко контролировать население. Сейчас дополнительно рекомендовано пожилым людям больше сидеть дома – чтобы рекомендации гарантировано действовали для них на время эпидемии отменен бесплатный проезд в транспорте.

В Луганске «режим повышенной готовности» гораздо жестче – закрыты кафе, рестораны, торговые центры, рынки, парикмахерские, развлекательные центры и спортивные клубы. Введено ограничение на перемещения, целые города – по примеру Первомайска – могут быть дополнительно окружены блокпостами. В продуктовый магазин нельзя войти без медицинской маски.

В Донецке все гораздо мягче – тут стараются максимально сохранить работу экономики. В «ДНР» работают продуктовые рынки, городской транспорт, кафе и рестораны ограничены

в работе по времени до 15-00 на периферии и до 18-00 в центре Донецка. В городах открыты православные храмы, в которых собираются с некоторыми предосторожностями, но праздновать Пасхальные праздники.

Все происходящее на Донбассе сейчас не типично и происходит впервые за войну. Впервые остановлен поток людей через линию пересечения, впервые прекращено движение между Донецком и Луганском, но, главное, впервые не объявлено дополнительного перемирия на период Пасхальных праздников. Прекращения огня нет.