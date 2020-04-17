Украина усиливает противоэпидемиологические меры в Пасхальные дни

17.04.2020, 21:20, Новости дня

КИЕВ – В Украине вводятся ограничения, которые будут действовать на период Пасхальных праздников для христиан восточного обряда и греко-католиков. В Министерстве внутренних дел эти меры называются «беспрецедентными». Православная Пасха в Украине в 2020 году отмечается 19 апреля, католическая – прошла 12 апреля.

«МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан. […] Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум десять человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход – по одному человеку, если большой – по два человека», – сообщает пресс-служба МВД слова советника министра Юрия Тандита.

Он добавил, что есть полное понимание ситуации и необходимости соблюдать карантин и среди населения, и среди представителей церквей.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса на всей территории Украины с 12 марта 2020 действует карантин. Карантинные меры введены постановлением правительства Украины 11 марта 2020 года.

В разделе Статистика Google.com в Украине к 17 марта подтверждено 4662 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией, 246 – выздоровевших, и 125 зафиксированных случаев летального исхода.

Карантин во время православной Пасхи

В Запорожской области четыре города – Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар признали карантинной зоной. Об этом 15 апреля сообщил прессе губернатор области Виталий Туринок. Он также подчеркнул, что «все ограничительные мероприятия – временные».

«На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы», – заявил Виталий Туринок.

Православную Пасху в Сумах будут праздновать с ограничениями, говорится на сайте Информационного портала Сумского городского совета.

Соответствующее постановление определяет, что «богослужения по случаю празднования Пасхи с 14 по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26, 27, 28 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан».

Житомирский городской совет в связи с эпидемией коронавируса также принял 16 апреля решение, которое запрещает верующим посещать храмы в период Пасхальных богослужений.

«Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений», – подчеркивается на сайте горсовета Житомира.

В УПЦ – служба по телевизору и на улице

В обращении предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия отмечается, что те, кто не сможет посетить службы в Пасхальную ночь, будут смотреть ее по телевидению.

«Те же верующие, которые придут на богослужение, будут молиться на улице, придерживаясь всех необходимых санитарных норм», – сказал митрополит Онуфрий в видеообращении на сайте УПЦ.

В ПЦУ – о благодатном огне

Православная церковь Украины может не получить благодатный огонь в этом году, сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Украинской службе Радио Свобода.

«Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, Гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом», – сказал владыка Епифаний в эфире программы «Субботнее интервью».

Все равны перед законом

Эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян подчеркивает, что церковь, как институт в обществе, отделена от государственных органов власти, но она не может существовать отдельно от государства и его законов.

«Церковь живет в рамках социальной, правовой, лингвистической ответственности. И нужно не забывать, что у конфессиональных институтов есть юридический статус – это общественные объединения, они подчиняются так же тем же законам, что и другие организации, несмотря на то, что священнослужители имеют свой выделенный статус, они являются рядовыми гражданами перед законом», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он считает, что во время религиозных праздников все конфессии должны придерживаться тех правил и законов, которые существуют на данный момент в стране.

«Одна из норм – это выполнение требований, связанных с карантином и безопасностью граждан, и религиозные организации, представленные в Украине, должны их выполнять», – отмечает Олег Саакян.

Он напоминает о том, что в Уголовном кодексе Украины предусмотрена статья 181 «Посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или выполнения религиозных обрядов».

«Независимо от названия конфессии и геополитической принадлежности, все должны быть едины для выполнения закона», – считает Олег Саакян.

О диалоге между государством и церковью

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко напоминает, что опыт введения карантина в других странах привел к ограничению посещений церквей, мечетей и других культовых учреждений во время массовых мероприятий и праздников.

«Украина в данном случае не исключение, хотя мы слышим разное мнение разных религиозных организаций. Православная церковь Украины говорит о том, что у них будет онлайн трансляция без участия верующих, у греко-католиков тоже самое. У разных священников УПЦ МП есть заявления о том, что они будут ограничивать посещения храмов. Но есть и те, кто не ограничивает посещения – это связано с консерваторской позицией в церковной жизни», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Она считает, что государство и культовые учреждения должны поддерживать диалог в моменты эпидемиологических рисков для того, чтобы создавать приемлемые условия для доступа к служебным практикам.

«Конечно, верующие, как и все граждане должны придерживаться прав, которые есть в государстве. Их можно критиковать, но необходимо прислушиваться. Никто не говорит, что в условиях эпидемии не будет служб в храмах, но государство должно создавать условия для доступа к ним – онлайн, телевидение. В рамках диалога такие вопросы должны решаться», – утверждает Юлия Тищенко.