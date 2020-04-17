Минсельхоз назвал условия остановки экспорта зерна

17.04.2020, 21:16, Новости дня

Экспорт зерна из РФ за пределы ЕАЭС с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года будет остановлен, если экспортная квота в отношении зерновых культур будет выбрана до конца июня, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

«Квота введена на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года, после ее выборки экспорт российского зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен на этот период. Исходя из темпа выборки квоты, ожидается, что экспорт будет приостановлен в середине мая», – передает РИА «Новости» слова Лут.

Также она сообщила, что Минсельхоз не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерновых культур из РФ в текущем сезоне.

«Минсельхоз не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерна в текущем сезоне. Исключений для отдельных компаний также не предусмотрено, механизм разрабатывался без разделения разрешенных объемов вывоза между участниками рынка», – сказала Лут.

Правительство РФ приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Ограничение распространяется на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Объем квоты составляет 7 млн тонн, она действует по 30 июня 2020 года.

Как утверждают эксперты, исходя из темпа выборки экспортной квоты, ожидается, что экспорт зерна из РФ будет приостановлен в середине мая.

Напомним, ранее был введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки. Для стабилизации продовольственного рынка Минсельхоз готовит соответствующие предложения.

Отметим, на сегодняшний день в РФ не наблюдается дефицита продуктов и резких скачков цен.