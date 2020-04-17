Назван общий объем помощи российским предприятиям и организациям
17.04.2020, 21:16, Новости дня
Российские предприятия и организации в той или иной форме получат помощь в размере 200 млрд рублей, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«В 200 млрд президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам федерации в ближайшее время и в 200 млрд мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации», – сообщил Исаев, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».
В ходе совещания правительства в пятницу президент Владимир Путин заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием. Президент отметил, что необходимо подготовить производство для достаточного количества вакцин в стране.
Глава государства заверил, что РФ обязательно победит эпидемию.
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