Назван общий объем помощи российским предприятиям и организациям

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17.04.2020, 21:16, Новости дня

Российские предприятия и организации в той или иной форме получат помощь в размере 200 млрд рублей, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«В 200 млрд президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам федерации в ближайшее время и в 200 млрд мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации», – сообщил Исаев, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

В ходе совещания правительства в пятницу президент Владимир Путин заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием. Президент отметил, что необходимо подготовить производство для достаточного количества вакцин в стране.

Глава государства заверил, что РФ обязательно победит эпидемию.



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