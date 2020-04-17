У РФ есть все шансы повторить сценарий Китая или США — биолог Александр Панчин о COVID

17.04.2020, 21:10, Разное

«Сейчас многие говорят: ну подумаешь, несколько сотен умерших, в ДТП гибнет гораздо больше. Да, у нас не такое большое количество зараженных, как в других странах, но очень высокие темпы — число заболевших увеличивается каждые пять дней. Это очень плохо. Можно представить, какие цифры мы увидим через некоторое время, если не переломим экспоненту. Чем больше будет зараженных, тем больше будет смертей», – сообщил он в онлайн-интервью MedPortal.

Панчин отметил также, что сейчас сложно сказать, какой сценарий будет реализован в России: как в Китае, где после выхода на плато удалось замедлить прирост числа зараженных, либо как в США, где коронавирус распространяется очень высокими темпами и пока не видно горизонта.

«Люди часто упоминают корь, говоря, что она более контагиозна, но давайте не забывать, что против кори есть вакцина. Только благодаря ей локальные вспышки этого заболевания быстро гасятся, не давая перейти в эпидемию», – сообщил биолог.

По состоянию на 17 апреля в РФ зарегистрировано 32 008 случаев заболевания коронавирусом, прирост за последние сутки составил 4 070 случая. Выздоровело 2 590 человек, число погибших — 273 человека.

Ранее мэрия Москвы заявила о том, что пик заболеваемости в столице ожидается в ближайшие две-три недели.