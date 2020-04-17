 

Яна Рудковская рассказала о жизни на карантине

17.04.2020, 21:09, Разное

Яна Рудковская пояснила подписчикам о своей жизни на карантине во время пандемии коронавируса. Продюсер призналась, что спится ей сейчас лучше, чем на Мальдивах.
На своей странице в Instagram Яна Рудковская поделилась с подписчиками своим времяпрепровождением на карантине. Она сообщила, что стала высыпаться и тратит на это по 12 часов. Теперь ее посещает много сновидений, а качество сна улучшилось, она призналась, что не отдыхала так даже на Мальдивах.

Продюсер также написала, что несмотря на долгий отдых, успевает переделать много дел за день. Она занимается английским, снимает ролики для Instagram, читает много книг и проводит свободное время с семьей. Подписчики в комментариях поддержали Яну Рудковскую. Они также поделились своими методами развлечений в самоизоляции.



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