Экстрасенс Дарья Миронова рассказала о перспективах Надежды Бабкиной в борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 21:09, Разное

Поклонников певицы Надежды Бабкиной беспокоит состояние любимицы, попавшей две недели назад в больницу с подозрением на COVID-19. Перспективы исполнительницы в борьбе с опасным недугом описала известный эксперт в области экстрасенсорики Дарья Миронова.

По мнению ясновидящей, процесс выздоровления Бабкиной является лишь вопросом времени, хотя эксперт прогнозирует продолжение течения заболевания, примерно, на месячный срок. Однако после того, как звезда сцены будет выписана из больницы, она продолжит свое творчество еще ярче и активнее, тем более, что искусство будет оказывать на исполнительницу “целительное влияние”. Артистка поучаствует еще в большом количестве телепроектов и даст немало успешных концертов. Вместе с тем, знаменитость станет уделять больше внимания здоровью сердечно-сосудистой системы. Об этом экстрасенс пояснила журналистам интернет-издания DNI.ru.

В настоящее время состояние здоровья Надежды Бабкиной все еще остается тяжелым, хотя некоторая положительная динамика все же имеет место. Что же касается диагноза, то официальные данные свидетельствуют о двусторонней пневмонии у певицы, ходя ряд источников все же выдвигают версию о присутствии факта заражения коронавирусом.