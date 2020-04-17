 

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

17.04.2020, 21:09, Разное

Мерьем Узерли получила популярность, снявшись в сериале «Великолепный век». Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
На своей странице в Instagram Мерьем Узерли продемонстрировала подросшую дочь Лару. Знаменитость воспитывает девочку одна, родив ее от неизвестного бизнесмена, который оставил актрису после того, как узнал о ее беременности. Сейчас во время карантина она с дочкой проводит много времени вместе.

Актриса очень редко показывает фото девочки, а в этот раз продемонстрировала селфи. Как заметили поклонники, Лара растет красавицей и похожа на свою мать. Девочка позировала на фото в пижаме с изображениями Микки Мауса. Фанаты написали много хороших и нежных комментариев в адрес Мерьем Узерли и ее дочки.



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