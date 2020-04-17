 

Водитель погиб: под Петербургом произошла страшная авария с грузовиком

17.04.2020, 21:07, Разное

Вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленинградской области случилась страшная авария. На 18-м километре трассы Молодежное – Верхнее Черкасово столкнулись легковушка и грузовик.

По предварительной версии, водитель машины Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП погиб мужчина, сидевший за рулем легковушки, сообщает газета “Петербургский дневник”.



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