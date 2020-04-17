Мнение: “Зулейха закрывает ИП”

17.04.2020, 21:06, Разное

На тему вопросов про "Зулейху". Не смотрел и вряд ли буду. Отзывов посмотревших друзей и знакомых вполне достаточно.

Но чисто для иллюстрации, просто срез за час из Твиттера по тэгу "Зулейха" для понимания реакции аудитории, которое федеральное ТВ попыталось накормить говном.

Я не буду распространяться про Хаматову, Яхину, татарский национализм, кулаков и прочее. Наверняка видные паталогоанатомы отечественного кино не упустят возможности оттоптаться на кинотрупе Зулейхи.

Лучше посмотреть на реакцию благодарного зрителя.

Без купюр и сокращений, просто комментарии от случайных пользователей подряд за 1 час, дающие представления о новом шедевре, который по реакции напомнил истории с "великим кино о великой войне", которое обгадилось с таким же треском.

Очень хорошо по моему Путин смотрелся бы в роли коменданта в сериале "Зулейха", а Набиуллина в роли Зулейхи!!!

Много шуток в голове. Но давайте вместе покреативим. Предлагайте в фильмов, где одно из слов – Зулейха.

Начинаю:

Зулейха носит "Прада"

Зулейха стучит дважды

Зулейха открывает глаза и говорит:при Сталине такой хуйни не было

Зулейха открывает глаза. Рядом храпит пьяный Уткин.

На столе валяется несколько пустых коробок из под пиццы. Зулейха пытается незаметно вылезти из под одеяла, но Василий берет ей за руку, останавливает и говорит "Так куда, а кто мне чак-чак обещал приготовить?"

Зулейха открывает глаза и говорит: блять, вы че, совсем уебаны, что ли?

Епт вести в субботу с Брилевым.интерьвью с издателем Зулейха.Малолетка отвечает как она относится к СССР.

Зулейха и чужой муж под кроватью!

Зулейха и Бармаглот в стране чудес!

Зулейха без адреса (Это жалистное)!

Надо бы снять фильм о предательстве татар,тогда и посмотрим,кто Зулейха и кто Зулейхам,или как там ещё.Все познается в сравнении.

А у кого судьба трагичнее? На вскидку:

зулейха Альбац,

зулейха Латынина,

зулейха Соболь,

зулейха Собчак,

зулейха Васильева,

зулейха Водонаева,

зулейха Хаматова…

Четыре танкиста и Зулейха

Дайте жалобную Зулейху , Здравствуйте, я ваша Зулейха

Ребята ,люди ,человеки,мы подыхаем от вируса ,какая нахуй зулейха, это все отвлекающие маневры…

Бедная бедная Зулейха, не ожидала такой славы, скоро перешагнет земные просторы и до Космоса взлетит!

Зулейха выходит на тропу войны.

Никто не хотел Зулейху.

Зулейха и тайная комната.

Беги, Зулейха, беги.

Новый сериал начинается!

Зулейха закрывает ИП

Какая прелесть, коллеги!!! Из биографии Сорокина Валерия Юрьевича, чей банк финансировал антисоветчину "Зулейха"…В 1986 — 1989 годах работал в системе комсомольских органов республики Татарстан…Иудово племя. Сорокин Валерий Юрьевич – председатель совета директоров АК Барс банк. Это он финансировал этот киновысер

Зулейха готовится к прыжку.

Иван Васильевич меняет Зулейху.

Москва Зулейхе не верит.

Я иду шагаю по Зулейхе.

"Зулейха уходит в небо", "Молчание Зулейхи", "11 друзей Зулейхи", "Зулейха меняет профессию", " Зулейха слезам не верит", "Зулейха и Ватсон", "Зулейхины твари и где они обитают"

Зулейха домработница(категория ХХХ )

Само собой. Зулейха работает языком. Им нет разницы, какую власть хвалить, лишь бы в тепле и регулярная пайка.

Ну вот он, тот самый «нелюдь» из НКВД, который, согласно легенде, издевался над вашей Зулехой. И за служение Родине которого (и моих детей в том числе) давно и азартно проклинают до седьмого колена. На потеху западному зрителю и потребителю. Прозревшая «Зулейха» того стоит, да…

Зулейха: Поднимите мне веки! Не вижу.

Зулейха глубокая глотка

Зулейха и ещё тупее.

Протрезвев "Зулейха открывает глаза".

Зулейха в очередной раз открывает глаза а там куча китайцев, Зулейха говорит уже смотреть не могу снова открывает глаза а там евреи иранские прибыли и говорят Зулейхе скоро к нам модные евреи приедут из москвы и питера в 1953г, приедут.

Зулейха расправил плечи

Зулейха шла, шла

Горбачевский зад нашла

Умело воспела, опять пошла.

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Не ожидал таких эмоций!!! — Это пиз.ец. Только что смотрел 60 минут. Я не ожидал, что ведущий такой гандон. Зулейха гениальный фильм….такая талантливая( сука никому неизвестная) авториха. талантлевый режиссер…. какая гнида ты. Больше этот канал не включу. Ублюдки.

Сегодня в 60 минут удивлялись.Почему так много критикующих сериал "Зулейха открывает глаза"?В этом ролике объяснение.Здесь и кто такие кулаки,сколько их раскулачили и об одном из потомков раскулаченного.

Зулейха мертва на 100%

После сериала «Зулейха открывает глаза» я предлагаю руководству ВГТРК взять новую планочку. Людям же надо знать правду и задавать вопросы. Снимите сериал про блокадный Ленинград, что все эти жертвы были не нужны и город нужно было сдать Гитлеру…

Чернуха или история? Сериал «Зулейха открывает глаза» разделил страну

Чулпан Хаматова, актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала, что получает проклятия и оскорбления за свою роль…

Через тернии к Зулейхе

17 мгновений Зулейхи

Женя, Женечка и Зулейха

Каникулы Петрова и Зулейхи и тд

Потом народа стало прибывать очень много НКВД не спровлялось и взяли на к себе на службу Татар служить в НКВД, Зулейха опять встает смотриь а там 12 тыс, болгар и 60 тыс, греков прибыло, потом стали прибывать казахи, русские кулаки, поляки, азербойджанцы, курды, иранцы, украинцы.

Новая Газета. Чулпан Хаматова: «Невежество всегда перемешано с варварством и агрессией»

Реакция на фильм «Зулейха открывает глаза» как портрет российского общества эпохи коронавируса

Ладно, ладно- уговорили Улыбающееся лицо со счастливыми глазами

Зулейха уходит от погони

Лимонадная Зулейха

Приключения Зулейхи в России

Бей первой, Зулейха

Москва Зулейхе не верит

Зулейха прибыла на место департации, открывает глаза а там столько народу, она спрашивает вы кто мы русские немцы нас здесь 446,5 тысяч а вас татар сколько нас 238,5 тыс, а там кто итальянцы их 2 тыс. Через время Зулейха открывает глаза а там еще 180 тыс армян привезли.

"Зулейха…" это классика жанра "Целились в русских, а попали в советских"…

Зулейха будет предана земле, а старший мичман будет петь.

я даже не смотрю. зулейха давно такая была.русофобка. она разоблачала все.что выстроено советской властью.а для неё -русскими.

Ступайте с Богом, Зулейха.

Там у вас один глаз не до конца раскрылся.

В ленте прочитала, что на "60 минут" горстка "светлоликих" пыталась убедить "тёмных и необразованных", что зулейха прекрасный фильм? Может они уговаривали сами себя?

А эти 60 минут случайно не на том канале, на котором и "шедевр" показывали?

У меня уже в голове каша какая то!

Идиоты называют сериал"Зулейха" русофобским.

Ссорит татар с русскими.А из чего это там видно?Из того,что героиня татарка?Так там в поселении все нации представлены.И все наоборот помогают друг другу!

Совсем уже народ сегодня ёбнулся!

Чтобы быть русофобом не обязательно сносить советские памятники.. это более дешёвый, но прямолинейный вариант.. можно ведь снимать антисоветчину, ставить стены скорби, памятники и центры предателям .. это, конечно, дороже и дольше.. но зато наши внуки охотно сами памятники снесут

Эх, хорошо бы им в аду Зулейха глаза открывала. Целую вечность…

На канале «Россия — 1» в преддверье 75-летия со дня Победы СССР в Великой Отечественной Войне редакторы преподнесли зрителю дежурный ушат помоев, выпустив на экраны сериал по книге «верной солженицынки» Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» — пасквилю столь отвратного качества.

– Зулейха, что с тобой?

– Глаза открыла…

– А чё так широко?

– Не видишь, обсираюсь…

Аааааа!!!

"Зулейха открывает портал"

Зулейха закрывает глаза

Открывает пивко

Наливает в стакан

Сейчас ей будет легко

А представьте себе, если бы лагеря восстановить, да ГУЛАГ заново отстроить, да половину Москвичей к Зулейхе отправить- воздух стал бы как на курорте.

РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»: «Зулейха» — это рецидив американской пропаганды: #Сурайкин о сериале и врагах народа.

Зулейха открывает рот и сопит. Я вижу ее у входа, с красивой и узкой клинописью «Ы» на белом фоне; вид у нее тоже неодобрительный.

защищали зулейху- швыдкой. станкевич и та.что была в рядах снимающих.видать натиск снять фильм с проката был такой сильный.что попов встал на защиту.денег то потрачено немеренно. зулейха заработала….раскулаченная. теперь ради фильма и зулейхи раскулачили и до того не богатых.

Почему люди, которые за Путина, так настроены против сериала "Зулейха"? Задумчивый смайлик

Откройте наконец-то глаза!

Это правда, но попробуйте в Белоруссии поставить спектакль «Голая пионерка» к 60-летию победы или на Беларусьфильме снять к 75-летию шедевр Зулейха.

никак не могу понять, Зулейха. Слово "какое то инородное и противное". r Официальный словарь ожегова.

Все накинулись на Чулпан Хаматову за одну из ролей в сериале "Зулейха открывает глаза", а почему она не могла там сниматься? Это что грех какой-то!?

Если же Вы без греха, киньте в Чулпан Хаматову камень. Все мы грешны…!

Позор за такие осуждения.

"Зулейха открывает глаза" – большая, важная книга, а Чулпан Хаматова – замечательная актриса.

почему новости об этом сериале не мелькнули ни в одном СМИ в моей ленте?

Попов требует выгнать дипломатов тех стран которые оскорбляют памятники советским воинам. Но сериал Зулейха который этих же практически людей(они были все тогда большевики в основном) показывает мразями, он защищает. Откуда такая циничность? Вообще не Двуличие?

Зулейха говорят оскорбряет чувства граждан, а средняя зарплата 17,5 тыс. руб. или 240 долларов США граждан не оскорбляет? При этом пособие по безработице в США больше 1 тыс. долларов.

Новейшая российская история:

30 сентября, Зулейха открывает глаза.

Депортация ипотечных московитов в Сибирскую тундру.

На всех экранах страны.

Зулейха открыла глаза на агента Госдепа – телеканал Россия 1, а 60 минут подтвердили это.

Если бы короновирус посмотрел фильм Зулейха, то точно бы коньки отбросил

Зулейха это повод для обсуждений, но то что она выражала жалость к фашистам, это край.

Решил посмотреть фильм Зулейха. Сделать мнение. Пока только слышу:,, Ничего им не отдам, всё спрячу. Не зёрнышка не получат. Лучше зарублю скатина но им не отдам’’. И это в то время когда в стране голод. Люди умирают миллионами. Братья все умерли от голода при царе. Хмм. Ок

Послушала я их(( Короче, вы все сами дураки, неграмотные, быдло, если вам не нравится Зулейха- вот кратко.

Критикам фильма "Зулейха" и паралельно с этим экспертам из программ Соловьева слабо свои прокляться отправить в адрес Олега Добродеева? Или кошелек все таки дороже чести?

Зулейха ждет пока народ ей глазенки откорректирует)

Зулейха зря открыла рот, как говорится.

А в какой серии Зулейха открывает рот? А то за четыре серии она произнесла около 10 слов.

У нашей богемы коллективная зулейха полная и беспросветная, абсолютно оторванная от реальности и от интересов страны, на которой они паразитируют.

Снимая фильм "Зулейха открывает глаза" и пустив в центральное телевидение, мы даем добро чехам, полякам и странам Прибалтики уничтожать памятники нашим героям. История моей страны, история моих продедов, дедов и отцов и никакая сволочь не имеет право их оскорблять

Создатели фильма-фейка "Зулейха" сделали при поддержке Россия-1 большой шаг по окончательному расколу общества и укреплению рядов патриотов России. Спасибо!

А каналу – пожелание не снижать напор.

Спасибо создателям пасквиля "Зулейха" за то, что они раскрыли глаза сомневающимся в беспрецедентном разложении нашей культурной прослойки и полной потери чувства меры в своей антисоветской истерии. Спасибо, что приблизили то время, когда со всей этой мазью будет покончено.

Сейчас в "60 минут" Швыдкой и прочие восхваляют фильм Зулейха,или как там его (не смотрела),но по тем,кто его защищает,поняла,что и правильно сделала.Если они за объективность как говорят,то пусть снимут фильм о том, как люди плакали от радости, когда получали бесплатные квартиры

Ну что, "Зулейха открывает глаза" переплюнула #союзспасения по критике и проклятиям зрителей, но не кинокритиков (?). Возможно я не все рецензии читала о Зулейхе. Ясно только одно: наш народ не готов уйти от мифов истории и это печально.

Комментарии на фильм Зулейха…,особенно, на Ют. доставляетУхмыляющееся лицо …все,почти, все начинаются:- всё правда,мой дед/бабка были….,или прочтите книгу/ненавязчивая реклама.ага. Вопросы: сколько лет внукам и почему текст одинаковый? 30 л. всё по шаблону фильмы.тексты.

Когда вы вешаете доски Маннергейму, или снимаете за государственные деньги фильмы типа Зулейха раздвигает ноги, то где-то в Европе падает очередной советский памятник Героям Великой Отечественной Войны.

И так далее. Можно было бы сделать еще 1 или 2 часа юмора и возмущений, но диагноз на мой взгляд очевиден. "Россия-1" будет делать вид, что не обгадилась, Хаматова будет снова заливать про не тот народ, который не понял и не оценил, деньги, которые в производство этого навоза ввалило государство традиционно спишут, а МИД РФ будет потом дежурно (но без огонька) заламывать руки, когда в Европе и бывших республиках СССР будут сносить памятники героям ВОВ и уничтожать их могилы. Ничего иного с такой идеологической политикой получиться принципиально не может.