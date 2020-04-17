ВВП Китая обвалился почти на 7%. Это самое крупное падение как минимум с 1992 года

17.04.2020, 21:00, Разное

В первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8%, это самое серьезное падение с начала подсчетов. О последствиях пандемии коронавируса в стране сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Несмотря на снижение темпов роста распространения инфекции в стране, в марте продолжили сокращаться промышленное производство, розничные продажи, на 16,1% упали и инвестиции в основной капитал. Продажи в розницу в марте снизились на 15,8%, тогда как в январе и феврале они обвалились на рекордные 20,5%.

Падение превысило ожидания экспертов Bloomberg, которые прогнозировали сокращение ВВП на уровне 6%.

По сравнению с первыми месяцами года ситуация с безработицей начала стабилизироваться: в марте ее уровень составил 5,9% по сравнению с 6,2% в феврале и январе. Однако, отмечает South China Morning Post, эти данные не учитывают трудовых мигрантов, которые потеряли работу или не могут вернуться в страну из-за введенных в связи с пандемией ограничений. По данным издания, в стране на 27% снизилось число вакансий.

South China Morning Post утверждает, что в последний раз такое падение ВВП было зафиксировано 43 года назад — в 1976 году. В свою очередь Reuters отмечает, что впервые в квартальном исчислении ВВП Китая начали подсчитывать в 1992 году. Всего в стране, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, заразились более 83 тысяч человек. Жертвами ранее неизвестной болезни стали более 4 тысяч жителей Китая.

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