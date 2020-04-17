 

ВВП Китая обвалился почти на 7%. Это самое крупное падение как минимум с 1992 года

17.04.2020, 21:00, Разное

В первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8%, это самое серьезное падение с начала подсчетов. О последствиях пандемии коронавируса в стране сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Несмотря на снижение темпов роста распространения инфекции в стране, в марте продолжили сокращаться промышленное производство, розничные продажи, на 16,1% упали и инвестиции в основной капитал. Продажи в розницу в марте снизились на 15,8%, тогда как в январе и феврале они обвалились на рекордные 20,5%.

Падение превысило ожидания экспертов Bloomberg, которые прогнозировали сокращение ВВП на уровне 6%.

По сравнению с первыми месяцами года ситуация с безработицей начала стабилизироваться: в марте ее уровень составил 5,9% по сравнению с 6,2% в феврале и январе. Однако, отмечает South China Morning Post, эти данные не учитывают трудовых мигрантов, которые потеряли работу или не могут вернуться в страну из-за введенных в связи с пандемией ограничений. По данным издания, в стране на 27% снизилось число вакансий.

South China Morning Post утверждает, что в последний раз такое падение ВВП было зафиксировано 43 года назад — в 1976 году. В свою очередь Reuters отмечает, что впервые в квартальном исчислении ВВП Китая начали подсчитывать в 1992 году. Всего в стране, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, заразились более 83 тысяч человек. Жертвами ранее неизвестной болезни стали более 4 тысяч жителей Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


«Ситуация с гражданами КНР вызывает озабоченность». Китай закрыл для пассажирского сообщения все пункты пропуска на границе в Приморье

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / В Gizmochina по скидке начали продавать смартфон OnePlus 7T

11.04 / Дрон от Omni сможет дезинфицировать большие территории от коронавируса

17.03 / Мнение: Комплекс неотложных мер от Минкульта

12.03 / Эксперт рассказал об уловках разведчиков для манипулирования людьми

06.04 / Под Петербургом мужчина угнал и разбил автомобиль таксиста

06.04 / Синоптик предупредил россиян о новых морозах

25.03 / Корпорация Apple обновила iPhone и iPad до iOS 13.4

04.04 / Ученые: Кошки мяукают для общения с человеком

18.03 / Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном фильма «Форсаж 9»

11.04 / Астронавт оценил вероятность попадания коронавируса на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска