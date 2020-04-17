Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала

17.04.2020, 20:53, Новости дня

Американский сценарист и продюсер Марк Фрост, работавший над созданием культового сериала «Твин Пикс» вместе с режиссером Дэвидом Линчен, намекнул на возможное продолжение телешоу, информирует IndieWire.

«Продолжение («Твин Пикс: Возвращение», третий сезон, вышел в 2017 году, – прим. ВЗГЛЯД) необходимо было снять, чтобы положить всему этому конец. Тем более, Купер бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену. Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом «Возвращение» имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», – приводит слова шоуранера РИА «Новости».

Сценарист затронул тему возможного продолжения телешоу в своей новой книге «Conversations with Mark Frost» («Разговоры с Марком Фростом»), которая вышла в феврале этого года.

Он говорит, что «не хочет полностью закрывать дверь» и считает, что «неправильно лишать поклонников надежды».

«Насколько я понимаю, это значит, что история еще не закончена», – пишет Фрост.

Сериал «Твин Пикс: Возвращение» был назвал лучшим фильмом десятилетия по версии журнала Les Cahiers du cinema.