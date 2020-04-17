 

Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала

17.04.2020, 20:53, Новости дня

Американский сценарист и продюсер Марк Фрост, работавший над созданием культового сериала «Твин Пикс» вместе с режиссером Дэвидом Линчен, намекнул на возможное продолжение телешоу, информирует IndieWire.

«Продолжение («Твин Пикс: Возвращение», третий сезон, вышел в 2017 году, – прим. ВЗГЛЯД) необходимо было снять, чтобы положить всему этому конец. Тем более, Купер бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену. Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом «Возвращение» имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», – приводит слова шоуранера РИА «Новости».

Сценарист затронул тему возможного продолжения телешоу в своей новой книге «Conversations with Mark Frost» («Разговоры с Марком Фростом»), которая вышла в феврале этого года.

Он говорит, что «не хочет полностью закрывать дверь» и считает, что «неправильно лишать поклонников надежды».

«Насколько я понимаю, это значит, что история еще не закончена», – пишет Фрост.

Сериал «Твин Пикс: Возвращение» был назвал лучшим фильмом десятилетия по версии журнала  Les Cahiers du cinema. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Глава Коми подал заявление об отставке

10.04 / Главы минэнерго G20 начали заседание по нефти

15.02 / В мире: Павленский опозорил соратника Макрона

25.02 / Непогода в Украине. Один человек погиб в результате падения дерева, четверо травмированы

17.04 / Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер Радов

25.02 / Самый пожилой житель планеты умер в Японии

15.03 / Учителя Нью-Йорка потребовали закрытия школ на карантин

25.02 / Первый участок трассы из Краснодара в Крым начнут строить в конце марта

03.02 / Пресс-служба UFC показала проморолик боя Нурмагомедов – Фергюсон

17.03 / Выходящих из дома французов обязали писать объяснительные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска