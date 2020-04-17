ЦИК и избиркомы собрали 2,5 млн рублей для поддержки акции «Мы вместе»

17.04.2020, 20:53, Новости дня

Центральная избирательная комиссия РФ и региональные избиркомы смогли собрать свыше 2,5 млн рублей для волонтеров, принимающих участие во всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения нового коронавируса.

«На сегодняшний день сумма благотворительного вклада от 15 членов [Центральной избирательной] комиссии составила 1 млн 750 тыс. рублей. Общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, составляет более 2,5 млн рублей, поскольку к сбору средств присоединились руководящие сотрудники аппарата ЦИК РФ и региональных избирательных комиссий», – сообщили организаторы акции, передает ТАСС.

По информации организаторов, в акциях взаимопомощи уже приняли участие избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Курганской, Нижегородской, Псковской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в среду сообщила, что члены комиссии перечислят часть средств из своей месячной заработной платы на помощь волонтерам-медикам в условиях распространения коронавируса. Она отметила, что ЦИК также «прорабатывает варианты поддержки добровольцев и волонтеров, которые решили на себе испытывать новые вакцины от коронавируса».

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии: 8 (800)-200-34-11. В настоящий момент к акции присоединилось более 80 тыс. добровольцев.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.