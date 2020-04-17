25 способов провести изоляцию по примеру зарубежных звезд: арт-терапия Кэти Холмс, эксперимент Джима Керри и другие

17.04.2020, 20:49, Разное

1. Отрастить бороду, как Джим Керри

Актер решил подойти к карантину, как к отличной возможности для экспериментов, а также немного отпустить себя: с конца марта и по сей день он отращивает бороду. Сбреет – когда пандемия коронавируса пойдет на спад и актеру вновь придется привести себя в подобающий вид для новой роли. А пока – постоянная документация происходящего в официальном Twitter Джима с комментариями. Вот, например, день пятый:

Новый день моего дикого и непричесанного лица. Пожалуйста, уберите руки от этой клетки.

Джим Керри2. Стать кинокритиком, как Квентин Тарантино

Режиссер и синефил давно грозится выпустить в виде романа свой сценарий к фильму “Однажды в… Голливуде”, но на карантине решил заняться совсем не этим. Квентин взял и превратил сайт принадлежащего ему американского кинотеатра New Beverly Cinema в киноблог, на котором теперь регулярно публикует свои отзывы на любимое кино. А любимое у Тарантино – это кунг-фу боевики, вестерны про ковбоев и классика. Рецензии автора лучше читать с осторожностью: Квентин не скупится на подробные описания сюжетов и резкие фразы вроде “этот сценарий с первого слова был похож на кусок говна”. Зато, если вы вдруг решитесь начать смотреть все списки фильмов “чтобы провести карантин с пользой”, потом, по примеру Тарантино, можно будет подробно описать впечатления от просмотра.

3. Собирать пазлы, как Эллен Дедженерес

Самоизоляция – отличный повод посвятить время продолжительным занятиям, требующим концентрации. Например, пособирать пазлы. Весь процесс – а вернее его начало – продемонстрировала в своем шоу телеведущая и комик Эллен Дедженерес, которая теперь записывает ролики не в студии, а у себя дома. Сама умирая от скуки, она предложила подписчикам несколько видов увлекательного досуга, подробнее всего остановившись на пазлах. Правда, финальной картинки у ведущей так и не получилось: то не хватало частей, то стол был слишком мал для этой задачи. Не повторяйте ошибок Дедженерес, наслаждайтесь процессом, а не результатом. А потом – потом телеведущая придумает, что еще можно поделать.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 1:57 PDT

4. Разыграть киносюжет, как Элизабет Херли

Зачем смотреть кино, когда можно устроить его себе самой? Например, изобразить загадочную леди из классической драмы про жестокое убийство. Этот способ предложила актриса и модель Элизабет Херли. Вдохновлялась ли она при этом трудами Агаты Кристи или Конана Дойля, пока непонятно. Но уверены, в скором времени Элизабет покажет подписчикам в Instagram плоды своих “съемок”, и тайное станет явным.

Элизабет Херли5. Делать игрушки, как Тайка Вайтити

Новозеландский режиссер не так давно пошутил в Instagram, что вскоре забросит кинематограф и займется пошивом игрушек. И хотя многомиллионные контракты вряд ли позволят ему действительно сделать это, доля правды в этой шутке нашлась: искусственные зверушки на самом деле удаются Тайке на “ура”. Кстати, если ваши зверята из ткани и поролона получатся не очень аккуратными, берите пример все с того же Вайтити: торчащие нитки своих произведений он зовет данью стилю рустик.

Игрушка авторства Тайки Вайтити

6. Сыграть в игру для взрослых, как Сара Мишель Геллар

Забавную drinking game, или игру на “выпивание”, решила посоветовать всем находящимся на самоизоляции родителям звезда сериала “Баффи – истребительница вампиров”. По словам Сары Мишель Геллар, можно начинать выпивать каждый раз, когда твой ребенок кричит слово “Мама”. Сидящие в карантине без детей наверняка могут проделать то же самое при упоминании слова “коронавирус”. Впрочем, Сара также – весьма справедливо – напоминает своим подписчикам о вреде алкоголя и дает и другие, более полезные, “карантино-советы”: учить языки, заниматься спортом или же просто поиграть с детьми в прятки и не выходить из своего укрытия весь день.

Сара Мишель Геллар

7. Скатиться с лестницы, как Стелла Маккартни

Разнообразные флешмобы и челленджи – один другого смешнее – отличное времяпрепровождение дома. Особенно если этот дом большой и двухэтажный, как у Стеллы Маккартни. Дизайнер предлагает всем желающим устроить себе домашние горки, скатившись на коврике по лестнице. Сумеете покорить все крутые повороты – и немного экстрима в четырех стенах вам обеспечены. Правда, стоит быть осторожными: решившая последовать примеру Стеллы актриса Дрю Бэрримор равновесие удержать не смогла. Так что проверяйте свои коврики и вестибулярные аппараты.

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Публикация от Stella McCartney (@stellamccartney)31 Мар 2020 в 7:40 PDT

8. Надеть футболку, как Джейк Джилленхол

И еще один челлендж – для тех, кто не манкирует занятиями спортом даже сейчас. Стоя на руках вниз головой (и опершись ногами о стену), надеть на себя футболку. Том Холланд, Джейк и Мэгги Джилленхол смогли, Райан Рейнольдс – благоразумно отказался. А сможете ли вы?

Джейк Джилленхол

9. Делать платья из туалетной бумаги, как Райан Рейнольдс

Кстати, о звезде “Дэдпула” – вместо физических упражнений он проводит практические занятия по воспитанию детей. Например, делает со своими тремя дочками наряды из туалетной бумаги и играет в куклы (ответ на вопрос, не слишком ли расточительно первое действие в новых условиях, оставим на усмотрение актера – Ред.). О собственных методах воспитания Райан отзывается в исключительно положительном ключе:

Я стараюсь не давить на дочек в плане гендерных нормативов. Но если каждая из них в какой-то момент приходит и говорит “папочка, я хочу весь день носить розовое”, то так тому и быть. Так что мы носим платья, делаем платья – развиваем те навыки, которые действительно нужны в этом новом мире. В остальное же время я просто пью.

Райан Рейнольдс со старшими дочками Джеймс и Инес, 2016 год10. Создавать лампы, как Дэвид Линч

Великий режиссер всегда любил работать руками: у автора “Твин Пикса” есть и своя мастерская, где он пишет картины и занимается плотницким делом. Карантин Дэвид Линч также предлагает провести у станка – за созданием ламп. В недавнем разговоре с репортером издания Vulture он заявил:

Мне нравится быть дома. Сейчас я в мастерской работаю с деревообрабатывающими инструментами, делаю маленькие лампы. Это так здорово – каждый раз придумывать новый дизайн и затем реализовывать его. Я люблю работать с медью, деревом и электричеством – и в лампах все эти три интереса сочетаются. Как станет теплее – вернусь к своим картинам. В изоляции можно писать романы и поэмы, придумывать новые игры, медитировать. Главное – суметь поймать идею за хвост.

Лампа авторства Дэвида Линча11. Покрасить волосы в яркий цвет, как Хилари Дафф (и не только)

Отсутствие необходимости менять внешний облик ради съемок в новом проекте – отличная возможность с этим самым обликом поэкспериментировать. Так, сразу несколько актрис и моделей решили дать себе на карантине волю: Хилари Дафф покрасила волосы в ядреный синий оттенок, а вот Лотти Мосс и Айленд Болдуин выбрали более безопасный (и ожидаемый) розовый. Последовать их примеру можно при помощи обычного тоника – и заряд яркого цвета и хорошего настроения на несколько дней вперед вам гарантированы.

Хилари Дафф12. Сняться в вестерне мечты, как Мэттью Макконахи

Голливудский актер не страдает без съемок в очередном экшене – ведь Мэттью с легкостью может устроить его себе в собственном саду. В лесопарковой зоне возле своего дома он и записал ироничный ролик в жанре вестерн: в роли храброго деспарадо Бобби Бандито – сам Макконахи, на правах главного злодея – Корона Ви, чье фото нарисовано на афише с надписью “Разыскивается живым или мертвым”. Бороться с угрозой этот храбрый ковбой призывает при помощи лучшего оружия из возможных – маски, а вернее банданы. Надеемся, на съемках пилотного эпизода актер не остановится, и ждем новых серий из жизни Бандито.

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Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)13 Апр 2020 в 6:55 PDT

13. Связать цветочное панно, как Аманда Сейфрид

Монотонные занятия, требующие концентрации, – отличный способ сохранить спокойствие, когда весь мир находится в состоянии паники. Актриса Аманда Сейфрид нашла себе такую отдушину и теперь день ото дня вяжет небольшие платочки с изображением цветов, а после демонстрирует плод своих трудов в Instagram. Опасность такого досуга лишь одна: если карантин продлится долго, Аманда может заполонить своими яркими “квадратиками” все поверхности дома.

Фото из Instagram Аманды Сейфрид

14. Заняться садоводством и животноводством, как Эд Ширан

Кто-то на изоляции разбирает шкафы, а Эд Ширан, по завету классика Антуана де Сент-Экзюпери, решил прибрать свою “планету” – то есть прилегающую к своему огромному дому территорию. Теперь музыкант со своей супругой Черри Сиборн выращивает в саду клубнику, картошку, морковь и латук, занимается разведением кур и в скором времени планирует разводить коз и овец. Конечно, мало кому повезло иметь такой же располагающий к этим занятиям “домик в деревне”, как у певца (стоимость его поместья – порядка 3,7 миллионов фунтов). Но для того, чтобы начать выращивать на личном подоконнике лук, базилик или еще что-нибудь, сотни гектаров и не нужны.

Эд Ширан

15. Собрать Lego, как Дэниел Рэдклифф

Звезда “Гарри Поттера” решил вместе со своей девушкой Эрин собрать из деталек Lego… нет, совсем не школу магии и волшебства Хогвартс, а инсталляцию из фильма “Парк Юрского периода”: с тираннозавром, каменными вратами и фирменным лого. Об этом актер рассказал в интервью американскому ведущему Стивену Колберу в ответ на вопрос о том, как он справляется с состоянием тревожности:

Там было около 3200 частей, и мы собрали все примерно за три дня. Вернее, это Эрин все собирала, а я просто подавал ей детали. Было очень интересно, я даже впал в какое-то медитативное состояние. Но теперь, когда все закончилось, в моей жизни образовалась настоящая пустота, и я не знаю, что делать дальше.

“Проект” Дэниела Рэдклиффа

16. Сыграть в онлайн-покер с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном

Пазлам и лего актеры и давние друзья предпочли совсем не детскую игру на деньги, к которой пригласили присоединиться коллег: Тоби Магуайра, Адама Сэндлера, Джон Хэмма, Сару Силверман и других. Турнир при участии более 75 человек проходил онлайн 11 апреля (и до сих пор доступен для просмотра на сервисе Twitch), а все вырученные во время игры деньги были перечислены Feeding America – благотворительной организации по борьбе с голодом. Следите за новостями на странице Аффлека в Instagram – и вполне возможно, что в следующий раз уже сами сможете сыграть с актером онлайн во время повторения турнира.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон

17. Поучиться искусству медитации у Лиззо

Исполнительница танцевального хита Good as Hell предлагает для фолловеров в своем Instagram более спокойные мелодии, которые сама же исполняет на флейте. Перед этим Лиззо раскладывает вокруг себя кристаллы, зажигает курительные палочки – и обстановка для полноценной медитации готова. Не можете устроить себе подобное в домашних условиях? Просто подключайтесь к блогу певицы и слушайте спокойную музыку.

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Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)13 Мар 2020 в 10:42 PDT

18. Начать готовить вместе с Флоренс Пью

Звезда “Маленьких женщин” и номинантка на премию “Оскар-2020” может похвастать не только актерским талантом, но и умением готовить. Последнее Флоренс демонстрирует в своих сторис, где пошагово показывает подписчикам, как и что именно она делает на обед или ужин для себя и своего бойфренда Зака Браффа. В числе сохраненных рецептов на странице актрисы уже есть кранч, коричневый хлеб и суп из кабачков. Иногда появляются и инструкции по приготовлению коктейлей. Дальше явно будет больше.

Флоренс Пью

19. Начать познавать мир на пару с Джереми Ирвином

Ищете пример для подражания, чтобы записаться на курс по искусству/истории и тысяче других вещей? Вдохновляйтесь звездой фильмов “Боевой конь” и “Mamma Mia! 2” Джереми Ирвином. Во время простоя киноиндустрии он решил заняться безвозмездным репетиторством, о чем сообщил в своем Instagram:

Профессор Ирвин (самопровозглашенный) ответит на все ваши вопросы. Работаете или учитесь из дома? Напишите мне в личные сообщения для ЭКСПЕРТНОГО (и я действительно имею в виду именно это) совета по ЛЮБОМУ поводу.

Актер также добавил, что может справиться с чем угодно – хоть с обычной школьной “домашкой” или с защитой кандидатской, хоть с юридической дилеммой или научным исследованием. В доказательство актер приложил в сторис решение алгебраического уравнения, свое эссе про “Макбета” и тезис о защите окружающей среды. Про сертификацию этого “профессора” судить не беремся, но урок английского языка с вами или вашим ребенком британец провести точно сможет.

Джереми Ирвин

20. Посмотреть “Твин Пикс” с “агентом Купером”

Не так давно культовому сериалу Дэвида Линча исполнилось 30 лет. Эту круглую дату исполнитель роли агента Купера Кайл Маклоклен решил отметить по-особому: посмотрев вместе с другими поклонниками в назначенную дату пилотный эпизод сериала и после ответив на их вопросы. В программе также присутствовал и “чертовски хороший кофе”. И хотя сам эфир уже прошел, судя по Instagram актера, в ближайшее время он намеревается повторить совместный просмотр – или устроить нечто еще более увлекательное.

Кайл Маклоклен

21. Получить дозу хороших новостей от Джона Красински

В пику постоянной панике и тревоге, которую транслируют все новостные каналы, актер и супруг Эмили Блант решил создать собственную программу. В шоу Красински Some Good News допускаются только хорошие новости, которые ведущему могут прислать как его друзья и коллеги, так и просто подписчики. Заряжаемся позитивом и помним, что на связи с Джоном может оказаться не только знаменитость, но и вы сами.

Джон Красински и его передача Some Good News

22. Почитать сонеты с Патриком Стюартом

Если устали читать сами, то за вас это сделает сэр Патрик Стюарт, он же профессор Ксавье из франшизы “Люди Икс”. Британец и один из основных актеров Королевской Шекспировской труппы каждый день читает для своих поклонников… конечно же, сонеты Шекспира. Медленно, с выражением и идеальным произношением. “Вы учите меня видеть красоту в каждом дне”, – пишут в ответ на это успокаивающее зрелище подписчики. Помимо этого сэр Стюарт также может научить вас идеальному английскому.

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Публикация от Patrick Stewart (@sirpatstew)13 Апр 2020 в 2:29 PDT

23. Записать подкаст, как Зак Брафф

Современные технологии позволяют не только устраивать zoom-вечеринки, но и проводить целые интервью и записывать подкасты. Последним и занимаются бывшие коллеги по сериалу “Клиника” и старые друзья Зак Брафф и Дональд Мэйсон. Травить байки про съемки в прославившем их проекте и вспоминать былое они теперь будут под запись в новом подкасте Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald (“Ненастоящие доктора и настоящие друзья с Заком и Дональдом” – Ред.), который можно будет прослушать с обычного телефона. Слушаем и вдохновляемся на собственные подвиги в сфере технологий – ведь подкасты нынче в моде.

Зак Брафф и Дональд Фэйсон24. Порисовать, как Кэти Холмс

Актриса давно увлекается не только своей основной профессией – то есть актерством, но и дружит с миром моды, а также довлеет к изобразительным искусствам. К краскам и холсту Кэти вернулась и на этом карантине – и теперь делится в личном блоге плодами своих трудов: картинами цветов и яркими орнаментами. “Найдите свое счастье и радость”, – советует она подписчикам и явно дает понять, что ее радость во время этой изоляции – рисование.

Картина авторства Кэти Холмс25. Приодеть собак, как актрисы из сериала “Ривердейл”

Возможно, вам сейчас и нельзя устраивать себе частые прогулки, но вашим собакам гулять можно и нужно как раз каждый день – так почему бы и не приодеть братьев наших меньших для этих променадов? К такому выводу пришли актрисы из популярного подросткового сериала “Ривердейл” – Мэделин Петш и Лили Рейнхарт, которые из-за приостановки съемок проводят карантин вместе в Ванкувере. Вместе же они решили и покрасить костюмчики для своих питомцев в модной технике “тай-дай”. Понравилось ли самим собакам такое облачение – непонятно. Но хозяйки остались довольны.

Мэделин и Лили в начале процесса…

…в середине… …и наблюдают результат