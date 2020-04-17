Welt – Италия разочарована Германией и ЕС, зато благодарна России, Китаю и Кубе

17.04.2020, 20:35, Новости дня

Италия настаивает на необходимости большей финансовой помощи от ЕС в связи с пандемией коронавируса и требует выпуска еврооблигаций, пишет немецкая газета Die Welt. Недовольство недостатком поддержки со стороны европейских партнёров — и, в первую очередь, Германии — растёт среди итальянцев вместе с разочарованием, в то время как помощь из России, Китая или Кубы в стране превозносится, уверяет издание.



Reuters

Посреди пандемии коронавируса Италия посылает европейским партнёрам предостережение: если бы завтра в стране проводилось голосование по поводу возможного выхода из ЕС, за него были бы 49% итальянцев, пишет немецкая газета Die Welt. Такой результат показал последний опрос, проведённый институтом Tecnè Poll. Когда аналогичный опрос проводился в ноябре 2018 года, только 30% итальянцев выступали за выход из ЕС.

Опрос показал рекордный провал в настроении итальянцев и их отношении к ЕС и, в особенности, к Германии, отмечается в статье. Эти драматичные цифры особенно важны из-за того, в какое время проводился опрос: после Пасхи, вскоре после того как страны ЕС заключили предварительную договорённость о финансовой помощи странам, особенно сильно пострадавшим от кризиса с коронавирусом.

Несмотря на это, недовольство таким решением в Италии велико, потому что согласованные меры не касаются общеевропейских займов, так называемых коронавирусных облигаций, как того требовал итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Предварительное соглашение по финансовой помощи предусматривает выделение Евросоюзом €500 миллиардов в качестве кредитов. В теории, Италия могла бы претендовать на €36 миллиардов из европейского стабилизационного механизма ESM. Кроме того, Рим может получить примерно €300 миллиардов кредитов в поддержку компаний. Однако официальная позиция Италии до сих пор состояла в том, что заключение новых индивидуальных кредитов там считали принципиально неправильным путём. Правительство выступает за еврооблигации, то есть общие долговые облигации всех стран ЕС, что дало бы возможность занимать на финансовых рынках деньги на выгодных условиях и использовать средства независимо от программ ЕС.

Косвенный отказ от выпуска еврооблигаций глубоко разочаровал многих людей в Италии, отмечает немецкая газета. «У многих итальянцев сложилось ощущение, что ЕС и в особенности Германия во время этого тяжёлого кризиса, который сейчас переживает Италия, не проявляет солидарности», — считает профессор политологии Джованни Орсина из университета в Риме. Причём это ощущение сложилось у многих не с началом спора по поводу «коронавирусных облигаций», а ещё раньше, в самом начале кризиса. «Изначальные запреты на экспорт медицинского оснащения со стороны других стран ЕС и комментарий главы ЕЦБ Кристин Лагард также способствовали этому негативному восприятию», — поясняет Орсина.

В конечном счёте Лагард смягчила свои слова и пообещала от ЕЦБ поддержку в кризисные времена, что привело к стабилизации на биржах. Однако у многих итальянцев сохранилось такое впечатление, что ЕС не интересуют трудности их страны. Между тем, эти трудности грозят поставить Италию на колени. Страна была первой в Европе, по кому ударил кризис с коронавирусом, и до сих пор — как и Испания — больше всего страдает от эпидемии. По состоянию на вечер вторника в Италии, по официальным данным, было более 162 тыс. заражённых, 21 067 человек умерли от коронавируса.

По данным Die Welt, Германия вывезла из Италии 44 пациента с коронавирусом, чтобы лечить их в немецких больницах, а также отправила в страну команду врачей для оказания помощи на месте и предоставила Италии помощь в виде медицинского оснащения. Однако вся эта помощь меркнет на международном уровне. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо превозносит у себя в Facebook прибытие команды врачей с Кубы, а итальянские газеты подробно рассказывают о помощи из России, Китая или Албании.

Помимо этого, экономика страны на протяжении нескольких недель практически парализована, вести производство здесь могут только предприятия стратегической важности. Многим компаниям уже пришлось закрыться, люди потеряли работу, значительная часть населения смотрит в будущее со смятением и неуверенностью.

Если ещё до начала кризисной ситуации в связи с коронавирусом государственный долг Италии составлял около 135% ВВП, к концу 2020 года из-за кризиса он может возрасти до 160% ВВП. Именно такое развитие прогнозируют исследователи в Милане в случае, если Италия не получит денег по еврооблигациям. «Из-за кризиса с коронавирусом Италия рискует получить бюджетный дефицит, который будет для неё непосильным», — предостерегает профессор Орсина.

Этот страх перед государственным банкротством будит у населения Италии воспоминания о кризисе евро в 2008 году и о том, как тогда обошлись с Грецией, которая, по мнению многих итальянцев, пострадала от «диктатуры экономии» ЕС. В том числе по этой причине итальянская общественность внимательно следит за ходом переговоров о помощи внутри ЕС. Высказывания политиков правого крыла о том, что Германия намеренно хочет довести Италию до банкротства, чтобы потом завладеть предприятиями страны, падают на плодородную почву, отмечает немецкая газета.

Однако резкая критика в адрес Германии звучит не только из правых политических кругов — население Италии тоже чувствует, что с ним обходятся несправедливо. «В то время как экономика Германии после ввода евро пошла в гору, Италия осталась на месте и потому обеднела по сравнению с другими европейскими странами», — поясняет профессор Орсина. Вдобавок ко всему, итальянцы на протяжении ряда лет берут на себя болезненные убытки, чтобы сократить дефицит бюджета. Из-за этого по всей стране заметен недостаток инвестиций, например, в инфраструктуру или здравоохранение.

Разумеется, ясно, что немецкие политики действуют в своих национальных интересах и им сложно объяснить избирателям, почему из солидарности с Италией они должны платить более высокие проценты по долговым облигациям. Поэтому Орсина обращается к немцам: «Необходимо признать, что итальянцы не виноваты во всём, а часть экономических трудностей страны является результатом ошибок при конструировании евро».

Как в итоге будет выглядеть соглашение стран ЕС, покажет саммит ЕС 23 апреля, отмечает Die Welt. Однако итальянский премьер-министр Джузеппе Конте уже сейчас ясно заявил: «Нам нужны еврооблигации. Финансы Италии в порядке. Мы не просим другие страны взять на себя наши долги».