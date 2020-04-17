 

Криклий рассказал, когда возобновит работу общественный транспорт в Украине

17.04.2020, 20:30, Новости дня

Работа общественного транспорта, которая приостановлена на время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине, будет возобновлена не ранее июня. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью каналу “24”.

“Когда волна пойдет на снижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут”, – сообщил Криклий.

По словам чиновника, некоторое время будет действовать “масочный режим”.

“Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом”, – добавил министр инфраструктуры.

4 апреля Минздрав заявил, что железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение (за исключением служебных автобусов) должно быть прекращено, а также будет продлен запрет на работу метрополитенов. Из общественного транспорта смогут курсировать только трамваи и троллейбусы.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.  Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы “Бацман” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сказал, что карантин может действовать до первой декады мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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