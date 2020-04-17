Первый заболевший коронавирусом в Севастополе сохранил только 30% легких

17.04.2020, 20:30, Новости дня

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Вот сегодня выписан пятый заболевший коронавирусом, он был из первой пятерки госпитализированных и сегодня он покинул больницу, 70% легких – белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько она произойдет – непонятно. Он первый фактически у нас был госпитализирован», – сообщил в эфире телеканала СТВ Развожаев.

Также врио губернатора рассказал, что больной находился в больнице несколько недель, в том числе на грани подключения к аппарату ИВЛ. Врачи проводили консультации с Москвой по поводу его лечения.

«Пробы показали, что коронавируса в его организме нет, пришли пробы отрицательные. Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация. Сколько там восстановится легочная ткань, но это очень тяжело… Это вирус, который может нанести очень серьезный ущерб», – сказал Развожаев.

Ранее в Севастополе ужесточили проверки на КПП в рамках режима двухнедельной самоизоляции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязательно победит эпидемию коронавируса.