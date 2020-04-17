Акции Gilead Sciences поднялись на 12% на фоне новостей об успехе в лечении COVID-19

17.04.2020, 20:30, Разное

Компания Gilead Sciences успешно провела клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19. На фоне этой информации её акции поднялись сразу на 12%.

В настоящий момент очень многие лаборатории мира занимаются разработкой препарата, позволяющего эффективно лечить COVID-19. В условиях активного распространения эпидемии коронавируса, и гибели ежедневно тысяч человек, необходимость в таком лекарстве ощущается очень остро. Не исключено, что сотрудники Gilead Sciences станут теми самыми специалистами, которые подарят человечеству шанс на быстрое избавление от эпидемиологической угрозы.

Такие выводы делают эксперты, отталкиваясь от результатов клинических испытаний, проведённых на базе Чикагского медицинского университета. Учёные лечили новым средством 125 пациентов с COVID-19, у большинства из которых заболевание протекало в тяжёлой форме. Даже кратковременный приём новой разработки привёл к положительной динамике, и уже на следующий день больные не нуждались в искусственной вентиляции лёгких. В итоге из всех испытуемых вылечить не удалось лишь двоих. Кроме того, аналогичные тесты проводились и в других институтах, где исследователи проинформировали о столь же успешных результатах. Благодаря эффективности препарата “Ремдесивир” акции Gilead Sciences выросли на 8%, а пиковый рост в течение торгов достигал 12%.

Тем не менее разработчик пока не спешит делать многообещающие прогнозы, подходя к этой теме с осторожностью. Сейчас ещё не завершён третий этап тестирования лекарства, без которого нельзя установить его возможную токсичность. Только тогда, когда эта работа будет завершена, создатели лекарства приступят к лицензированию “Ремдесивира”. По имеющимся данным, третья фаза исследования завершится в конце апреля, а другие испытания закончатся в начале мая.