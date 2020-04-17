 

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

17.04.2020, 20:30, Новости дня

В Италии за прошедшие сутки выздоровело 2563 пациента с диагнозом COVID-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Как отмечает La Repubblica, это максимальное количество выздоровевших за день с начала эпидемии. В целом в Италии от коронавируса вылечилось 42 727 человек.

Общее количество умерших от болезни достигло 22 745 человек (за прошедшие сутки скончалось 575 человек; на 50 больше, чем днем ранее). 

Всего в Италии подтверждено 172 434 случая заражения коронавирусом, 106 962 человека продолжают болеть: 76 778 находятся в домашней изоляции (+1586), 26 893 госпитализированы с симптомами (-1107), 2936 находятся в отделениях интенсивной терапии (-124).

Таким образом, пишет La Repubblica, по всем показателям, кроме смертности, в Италии наблюдается позитивная динамика.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,19 млн, из них 149 тыс. умерли, более 560 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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