Супермодель Хелена Кристенсен показала свое тело в бикини во время карантина

17.04.2020, 20:30, Разное

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала свое тело в бикини во время карантина из-за коронавирусной инфекции. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

51-летняя модель, которая ранее представляла Victoria’s Secret, устроила фотосессию на фоне пруда, у бассейна и на крыше дома. Хелена Кристенсен предстала перед поклонниками в нескольких образах: в фиолетовом купальнике, поверх которого надела джинсы; в черном и бордовом бикини; в мини-платье с глубоким декольте.

Стоит отметить, что поклонники восхитились образами супермодели. В комментариях они написали, что с годами Хелена Кристенсен становится только краше.

Напомним, ранее бывшая модель Victoria’s Secret уже делилась откровенными кадрами во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Кристенсен демонстрировала купальник собственного бренда на фоне горной местности.