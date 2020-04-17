Пес в Италии отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

17.04.2020, 20:30, Новости дня

В итальянском городе Пиза собака нашла больницу, в реанимации которой от коронавируса умирал ее хозяин, пишут СМИ.

Немецкая овчарка по кличке Стелла убежала из дома через несколько дней после того, как ее хозяина увезли в реанимацию в городе Пиза, пишет Newsweek.

Стелла пробежала несколько миль и нашла больницу, где умирал ее владелец. После того, как мужчина скончался, Стелла не могла успокоиться несколько дней.

В соцсетях пользователи попросили найти владельца собаке, ее хозяевами стали родственники погибшего.

Руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», кинолог Андрей Цветков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, что секрет преданного ожидания собаки хозяина заключается в правильном воспитании и дрессировке питомца, но также немаловажен личный характер животного.