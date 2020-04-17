Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

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17.04.2020, 20:30, Новости дня

У командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана сегодня подтвердили диагноз COVID-19. Об этом 17 апреля в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

“Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование”, – написал замглавы МВД.

Геращенко добавил, что обязанности командующего Нацгвардией будет выполнять первый заместитель Балана Владимир Кондратюк.

У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на…

Posted by Антон Геращенко on Reede, 17. aprill 2020

Первый случай заражения коронавирусом в Нацгвардии был зарегистрирован 15 апреля.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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