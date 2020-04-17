Жительницу Нижегородской области осудили за попытку убийства сына

17.04.2020, 20:30, Разное

В Нижегородской области местную жительницу осудили за попытку убийства сына. Она решила нанять человека, который должен был осуществить данное преступление.

В настоящий момент следствие уже завершено и прошло судебное заседание, в ходе которого все детали преступления были выявлены. По имеющимся данным, поступившим от объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции субъекта федерации, жительница вышла на контакт с человеком, который должен был осуществить преступление. В качестве оплаты она пообещала тому передать 75 тысяч рублей. Главным условием жительницы Нижегородской области являлось требование, чтобы гибель её сына была похожа на передозировку запрещёнными веществами. Для осуществления этого плана, она передала через посредника фотографии предполагаемой жертвы и информацию о нём, в частности адрес проживания. Тем не менее, преступление не было доведено до конца, поскольку человек, на которого возложили роль связного между заказчиком и исполнителем сразу же обратился в полицию. Стражи порядка проверили поступивший сигнал, начав следствие.

В ходе расследования им удалось выяснить все детали готовящегося преступления, после чего дело передали в суд. В ходе разбирательства вина подсудимой была полностью доказана, но она не признала себя виновной в организации убийства собственного сына. В результате её приговорили к восьми годам лишения свободы, которые она проведёт в колонии общего режима.