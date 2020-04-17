Севастопольские дети получат разовую помощь в 3 тысячи рублей

17.04.2020, 20:25, Новости дня

Севастопольским школьникам выплатят по 3 тысячи рублей в качестве поддержки. Деньги поступят уже на следующей неделе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На разовую помощь несовершеннолетним потребуется выделить порядка 250 миллионов рублей. ГТРК "Севастополь" отмечает, что ранее уже поступило 50 миллионов на бесплатное питание школьников до конца учебы в этом году.

Как подчеркнул градоначальник, выплата положена всем детям до 18 лет. Если ребенок не имеет прописки в Севастополе, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, в Севастополе из инфекционной больницы выписан ещё один пациент, который выздоровел от коронавирусной инфекции. Мужчина находился на лечении 27 дней. Болезнь протекала в очень тяжелой форме — развилась тяжелая вирусная пневмония.

Кроме того, жителя Балаклавы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции с отягчающим обстоятельством. Участковый уполномоченный полиции в Инкермане обратил внимание на мужчину, который пил на улице алкоголь. Как выяснилось, живет он вообще в Балаклавском районе и грубо нарушает режим самоизоляции. Инцидент произошел 14 апреля, а сегодня Балаклавский районный суд вынес решение: назначить нарушителю штраф в размере 2 тысяч рублей.

Текст:

ГТРК "Севастополь"