Facebook развенчает мифы и фейки про коронавирус

17.04.2020, 20:25, Новости дня

Социальная сеть Facebook начнет уведомлять пользователей, встретившихся с недостоверной информацией о коронавирусе. Если пользователь лайкнет, поделится или прокомментирует публикацию, которая впоследствии будет признана содержащей ложные сведения, то получит оповещение об этом.

Речь идет о постах, в которых описываются ложные методы лечения заболевания, или утверждается о неэффективности социального дистанцирования. В соответствии с правилами Facebook, такие записи также будут удаляться с площадки.

По словам представителей компании, столкнувшихся с “вредительской” дезинформацией перенаправят на страницу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которой развенчиваются главные мифы об инфекции COVID-19.

В то же время Facebook не удаляет другие посты с дезинформацией – например, в которых обсуждаются теории заговора о происхождении коронавируса. В этом соцсеть полагается на стороннюю систему проверки фактов, пишет The Guardian. Если система расценит информацию как ложную, то возле публикации появится предупреждение, а пользователям будет запрещено её репостить.

Facebook – одна из IT-компаний, которые оперативнее всего отреагировали на вспышку коронавируса. Ранее соцсеть ввела запрет на рекламу медицинских масок для лица, дезинфицирующих средств для рук и тест-комплектов якобы для “проверки на COVID-19”, чтобы пресечь попытки заработка и мошенничества за счет высокого спроса на эту продукцию.

Кроме того, в приложениях Facebook и Instagram появилась специальная плашка, которая информирует пользователей о вспышке инфекции и способах защиты.

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Вести.Hi-tech