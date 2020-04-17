 

Лавров поговорил с Помпео, а Патрушев – с О’Брайеном

17.04.2020, 20:25, Новости дня

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США пообщались по телефону.

Как уточняет сайт МИД РФ, темами беседы Сергей Лаврова и Майка Помпео стали вывоз россиян из Соединенных Штатов, коронавирус, нефть. Кроме того, высокопоставленные дипломаты коснулись вопросов антитеррора, кибербезопасности, ограничения вооружений, ядерного нераспространения и подготовки к саммиту постоянных членов СБ ООН, который предложил провести президент РФ Владимир Путин.

Также в пятницу секретарь российского Совбеза Николай Патрушев поговорил с помощником американского лидера Робертом О'Брайеном о совместном противостоянии COVID-19 и других вопросах безопасности, передает ТАСС.

Тем временем, МИД РФ обвинил американский Госдеп в двойных стандартах в отношении террористов, а также манипулировании. 



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