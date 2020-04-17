РЖД отменили назначенные на лето и май 129 поездов

17.04.2020, 20:16, Новости дня

РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса отменят 129 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники, следует из сообщения компании.

«В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг РЖД временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Как пояснили в РЖД, дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни и в сезон летних отпусков.

«Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует. Холдинг отмечает развитие тенденции к дальнейшему снижению заполняемости пассажирских поездов, курсирующих в дальнем следовании», – поясняет компания.

Согласно данным экспертов, с 21 марта на сети РЖД идет снижение пассажиропотока почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, а их возврат значительно вырос. Например, на поезда отправлением в мае число возвращенных билетов до семи раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

Рпнее РЖД отменили более 100 пассажирских поездов. Также приостановлены бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены введенных ограничений.

Также РЖД продлили сроки возврата «невозвратных» билетов до 1 июня.