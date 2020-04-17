 

Врач счел негуманной идею переболеть всем COVID-19 для выработки коллективного иммунитета

17.04.2020, 20:16, Новости дня

На сегодняшний день РФ не стремится к выработке коллективного иммунитета, так как это в ныннешних условиях негуманно, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у переболевших новой коронавирусной инфекцией формируется иммунитет к заболеванию. При этом некоторые врачи считают, что страна справится с инфекцией только тогда, когда у граждан выработается коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет – это когда 95 % всех людей имунны, то есть имеют защитные антитела к болезни. Он появляется либо после вакцинации, либо после перенесенного заболевания. Вакцины у нас пока еще нет, и появится она у нас нескоро, а от перенесенного заболевания коллективному иммунитету тоже пока неоткуда появиться, у нас не так много переболевших коронавирусом. Но у нас пока и нет цели его выработать», – говорит Чуланов.

Подход не принимать никаких мер и надеяться, что все люди, переболев, выработают иммунитет, по мнению эпидемиолога, негуманный. Он объясняет, что при таком раскладе мы можем подвергнуть риску те категории людей, которые переносят коронавирус нового типа в тяжелой форме. Тем более, что в некоторых случаях для них болезнь заканчивается летальным исходом.

«Сейчас нужно думать не о формировании коллективного иммунитета, а о строгом соблюдении ограничительных мер, которые есть. Только это сейчас поможет уберечь своих близких от возможного заражения. Вот эта задача самая главная. И важно не расслабляться в ближайшее время, потому что пока еще мы не вошли в ту фазу, когда снижается заболеваемость», – объясняет Чуланов.

Эксперт-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что власти США делают ставку на выработку коллективного иммунитета, в связи с чем и намереваются раньше выйти из карантина.



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