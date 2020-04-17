МИД раскрыл темы переговоров Лаврова и Помпео

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17.04.2020, 20:16, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложение Москвы о продлении ДСНВ, вывоз российских детей из Соединенных Штатов и ситуацию с коронавирусом в мире.

Политики продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках, сообщается на сайте МИД. Стороны подтвердили готовность координировать свои действия в интересах преодоления этих вызовов.

Также обсуждалась проблематика стратегической стабильности в мире.

«Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить Договор о СНВ, истекающий в феврале 2021 года. Подчеркнуто, что РФ готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях, однако было бы важно на период их подготовки, которая неизбежно займет длительное время, сохранить такой краеугольный камень глобальной безопасности, как ДСНВ», – говорится в сообщении.

Стороны условились активизировать двусторонний диалог по ограничению вооружений и их нераспространению.

Также главы внешнеполитических ведомств согласились тесно взаимодействовать для подготовки инициированного российским лидером Владимиром Путиным саммита постоянных членов СБ ООН по широкому комплексу проблем международной безопасности.

Саммит предполагается провести позднее в 2020 году.

«Затрагивались некоторые другие актуальные международные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию вывоза из США российских граждан, в том числе оказавшихся там в рамках образовательных программ учащихся средних школ», – отметили в МИД.

Помпео в разговоре с Лавровым подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции президента (Дональда) Трампа о трехстороннем соглашении, которое включает и Россию, и Китай.

Напомним, США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. РФ выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».



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