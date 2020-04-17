 

«Не знаю, что помогло»: Жена Хэнкса рассказала о борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 20:09, Разное

Знаменитые актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон оказались первыми представителями Голливуда, кто объявил о заражении коронавирусом. Им удалось победить CoViD-19, о чем супруга звезды пояснила на шоу Gayle King.
Эпидемия застала супружескую пару в Австралии. Известие об их госпитализации поступило после 10 марта. Тяжелые симптомы инфицирования ‎SARS-CoV-2 сопровождались высокой температурой, на девятый день после определения положительного теста она поднималась до 39 градусов. «Никогда в жизни не было такого озноба», — пояснила Уилсон. Кроме этого, её мучили проблемы с желудком, пропало обоняние и ощущение вкуса. В процессе лечения супруги принимали препарат “Хлорохин”, используемый как противомалярийное средство. Его назначение вызвало споры в медицинских кругах. Актриса сообщила, что им пришлось испытать побочные действия препарата на себе. Они были связаны с мышечной слабостью, головокружением и очень сильной тошнотой.

Несмотря на эти симптомы, возможно, благодаря лекарству, считает Уилсон, они смогли избавиться от лихорадки. Похвастаться безупречным здоровьем 63-летняя актриса и певица не может. Пять лет назад она пережила двойную мастэктомию после того, как у неё был диагностирован рак молочной железы. В настоящее время супруги сдали свою кровь для разработки вакцины от коронавируса, так как смогли излечиться от опасной болезни.



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