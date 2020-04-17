ВКС США до 2027 года получат аппаратуру для противодействия спутникам связи РФ и КНР

17.04.2020, 20:09, Разное

К 2027 году власти США собираются купить 48 комплексов для создания помех в функционировании спутников связи КНР и РФ в случае потенциального конфликта. Орудиями будут пользоваться местные космические войска.

По словам представителей космических сил США, комплексы наземного базирования необходимы для временного вывода из строя космических устройств на ранних этапах, которые применяются для поддержания связи. При этом сообщается, что в таком случае исключено создание космического мусора.

Речь идет о двух системах, их сборкой занимается американская фирма L3Harris. Название первой из них не указывается, но она готова к эксплуатации с марта нынешнего года. Вторая конструкция именуется Meadowland. Четыре аппарата Космические войска получат через два года, оставшиеся поступят в расположение сил до 2027 года.

ВКС США образованы в конце прошедшего года. Это шестой вид вооруженных сил страны и первый, созданный после появления их структуры в 1947 году. Правительство США не раз заявляло о необходимости рассматривать космос как вероятный театр боевых действий.