 

“Страна пережила твой катафалк”: Максим Галкин поставил на место Собчак из-за ее критики

17.04.2020, 20:09, Разное

Максим Галкин решил поставить на место телеведущую Ксению Собчак из-за ее жесткой критики, коснувшейся российских блогеров и звезд, находящихся на самоизоляции. Юморист вспомнил о свадебном катафалке и “грязных” танцах, давая понять коллеге, что не ей рассуждать о нравах.
Ксения Собчак в личном микроблоге Instagram весьма негативно высказалась прямых “домашних” эфирах, проводимых Ольгой Бузовой, Настей Ивлеевой, Егором Кридом и другими знаменитостями. Телеведущая возмущена поведением взрослых людей, купающихся в макаронах и поедающих ложками горчицу во время карантина. Для журналистки непонятно, что хуже – вирус или его последствия.

В комментариях под публикацией Собчак Максим Галкин заступился за блогеров, которые могут жить с иронией, легко и развлекать остальных. “Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе”, – информирует супруг Примадонны, сравнивая поступок ведущей с купанием в лапше.

Отечественный шоумен предложил коллеге проявить собственную инициативу – удивить общественность чем-нибудь другим, более интеллектуальным. Также Галкин вспомнил известную фразу – “Серьезное лицо – это ещё не признак ума”. Юмориста поддержали многие подписчики Ксении Собчак, посчитав его слова правильными и своевременными.



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