Помпео обсудил с Лавровым стратегическую безопасность и коронавирус

17.04.2020, 20:05, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в пятницу провел разговор по телефону с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как сообщила Морган Ортагус, официальный представитель Госдепартамента, госсекретарь и глава МИД РФ «обсудили следующие шаги в рамках двустороннего диалога по стратегической безопасности с учетом пандемии COVID-19».

Майк Помпео в беседе с российским коллегой подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны основываться на предложенной Дональдом Трампом концепции трехстороннего соглашения. Его должны подписать не только Россия и США, но и Китай, подчеркнул Помпео.

Госсекретарь и глава МИД РФ также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе арест граждан США российскими правоохранительными органами.