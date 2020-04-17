Парад Победы откладывается

17.04.2020, 20:05, Новости дня

У 31 воспитанника московского Нахимовского морского училища выявлен коронавирус, в пятницу, 17 апреля СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Всего в училище обучаются 155 человек

Также, по сообщениям СМИ, в пятницу закрыто на карантин Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где ранее был выявлен очаг инфекции. По данным военного ведомства, коронавирус диагностирован у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища. Еще у 352 курсантов результаты тестов оказались отрицательными.

В России кривая заболеваний идет вверх шестой день подряд. За минувшие сутки зафиксировано 4069 новых инфицированных, что стало абсолютным антирекордом с начала распространения эпидемии. Всего число зараженных составляет 32007 человек. В Москве за сутки прибавилось 1959 новых носителей коронавируса, всего их в столице – 18105. Летальных исходов по стране – 273 россиянина, в столице – 127.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о необходимости перенести традиционный парад Победы в нынешнем году. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», – сказал он на совещании Совета безопасности страны.

В то же время глава государства пообещал, что все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, включая сам парад и марш «Бессмертного полка», будут обязательно проведены. О сроках, на которые переносятся мероприятия, пока ничего неизвестно.

До этого в Кремле утверждали, что пока и речи нет о переносе военного парада, в течение последнего времени неизменно проходившего на Красной площади. Правда, в военном ведомстве, по данным СМИ, рассматривали возможность проведения мероприятия без зрителей.

Предполагалось, что в параде примут участие 15 тысяч человек и около 400 единиц боевой техники.

Накануне от имени российских ветеранских организаций Владимиру Путину было направлено обращение с просьбой перенести парад Победы на иную дату.

Политолог Федор Крашенинников считает, что российские власти, наконец, действительно начали бояться эпидемии. По его мнению, в этой ситуации очень сложно решить две диаметрально противоположные задачи: обеспечить изоляцию людей и в то же время провести парад.

«При том, что парад в пустом городе – это было бы, конечно, довольно демоническое зрелище, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Да и вообще парад во время эпидемии стал бы странным со всех точек зрения мероприятием, и я очень рад, что Путина смогли отговорить от этого безумия».

Политолог думает, что обитателей Кремля больше всего напугала именно перспектива того, как это будет выглядеть в глазах обывателя: «Все сидят на карантине, денег нет, люди злые, а тут какой-то парад… К тому же сейчас граждан настоятельно призывают коротать время в одиночестве, и на этом фоне показная демонстрация антисанитарной скученности будет смотреться вызывающе противоречиво».

Федор Крашенинников также допустил, что власти приняли во внимание опасность того, что военные, участвующие в параде, могли заразить друг друга. Словом, просчитав все политические последствия, они решили перенести парад на то время, когда эпидемия закончится, чтобы он и впрямь выглядел как парад победителей, а не как пир во время чумы, констатировал он.

В свою очередь, сопредседатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерий Борщев полагает, что это было ожидаемое решение. На его взгляд, вся загвоздка состояла в том, что в Кремле не могли определить дату, на которую можно перенести мероприятие.

«Все равно парад был бы не полноценным, если бы он состоялся в привычные сроки, – подчеркнул он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Естественно, на него никто не приехал бы из числа приглашенных лидеров государств, не было бы и зрителей. Да, по телевидению показали бы картинку, но должного эффекта, конечно, это не произвело бы».

На торжества по случаю 75-летия победы в ВОВ в Москву согласились приехать лидеры 17 государства, в том числе Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии. Ряд глав государств отказались от приглашения, а США планировали быть представлены на торжествах советником президента по национальной безопасности.

Стало ясно, что проводить парад в таких условиях нецелесообразно, утверждает Валерий Борщев.

«Кроме того, возникала серьезная опасность для тех воинских подразделений, которые были бы задействованы в подготовке и проведении мероприятия. У нас очень мало информации о том, что происходит в армии в связи с коронавирусом. Но понятно, что при той большой скученности во время репетиций риск заражения инфекцией сильно вырос бы», – резюмировал он.

Как представляется сопредседателю МХГ, власть пребывает в растерянности в связи с тем, что из-за коронавируса рухнуло мероприятие, на которое была сделана большая ставка.