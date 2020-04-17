 

Многолетний прием аспирина способствует снижению риска рака – крупнейшее исследование

17.04.2020, 19:55, Разное

Регулярный прием аспирина связан со снижением риска развития различных видов рака органов пищеварительной системы. Это подтвердил крупный метаанализ, опубликованный в Annals of Oncology.

Ранее ученые уже сообщали о том, что у аспирина, по всей видимости, есть профилактическое действие против некоторых видов рака. В новый метаанализ исследователи включили 100 исследований на эту тему.

Анализ показал, что прием одной-двух таблеток аспирина в неделю в течение многих лет был связан со снижением риска:

  • рака поджелудочной железы – на 22%;
  • колоректального рака – на 27%;
  • плоскоклеточного рака пищевода – на 33%;
  • рака желудка – на 36%;
  • рака печени (гепатобилиарного) – на 38%;
  • рака кардии (верхнего отдела желудка) и аденокарциномы пищевода – на 39%.

Выводы, связанные с колоректальным раком, были основаны на 156 тысячах наблюдений в 50 исследованиях. В этом случае эффект аспирина оказался дозозависимым: больше аспирина – меньше вероятность рака.

«Аспирин в дозе от 75 до 100 миллиграмм в день был связан со снижением риска развития рака на 10% по сравнению с риском людей, которые не принимали аспирин; в дозе 325 миллиграмм в день – со снижением на 35%, а в дозе 500 мг – на 50%», – прокомментировала эффект аспирина в профилактике колоректального рака Кристина Босетти (Cristina Bosetti) из Института Марио Негри в Милане.

Эксперты указывают, что аспирин лишь умеренно снижает риск рака.

«Дело в том, что вы должны принимать аспирин не менее 10 лет, чтобы получить пользу, и чем выше доза, тем лучше. Но большая часть интервенционных исследований не показала защитного эффекта аспирина», – сказал MedPage Today Эммануил Паппу (Emmanouil Pappou) из Ракового центра Мемориал Слоан в Нью-Йорке.

Интеревенционными исследованиями называют эксперименты, в которых ученые специально назначают лекарства участникам, чтобы со временем оценить их эффект. Новый метаанализ включал наблюдательные исследования. Их участники принимали аспирин не с целью профилактики рака, а по другим показаниям. Информацию о приеме аспирина ученые получали со слов людей и из историй болезни.



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