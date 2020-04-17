 

Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ

17.04.2020, 19:55, Разное

В деревне Усовка Омской области двое пьяных мужчин избили 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленников задержали правоохранители и заключили под стражу, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в начале апреля двое местных жителей проникли в дом пожилого мужчины и набросились на него с кулаками. Опасаясь за свою жизнь, ветеран отдал им 13 тысяч рублей. После этого преступники скрылись.

Как передает сайт VSE42.ru, злоумышленники сломали жертве нос. От госпитализации пенсионер отказался.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Компания Intel объединила дискретную и встроенную графику

28.03 / Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

09.04 / Мнение: Миграционная политика РФ становится осознанной

16.04 / “Ноги круче, чем у Глюкозы”: Иван Ургант принял участие в “подушечном” флешмобе

04.03 / Личное: Свинство

24.03 / Экономика: Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

08.03 / Компактный Volkswagen Beetle превратили в кемпер с сохранением оригинального шасси

27.02 / Мнение: Россия страдает не от коронавируса, а от его последствий

05.02 / Игры для PlayStation 4 продают по большим скидкам

26.02 / Беспроводной модуль Fibocom L610 поддерживает LTE Cat.1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска